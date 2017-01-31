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Things You Need to Know — compiled Jan. 31

Published: January 31, 2017 - 11:19 PM
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A Ukrainian soldier inspects a crater left by an explosion in Avdiivka, Ukraine, Tuesday. Fighting between government troops and Russia-backed separatist rebels in eastern Ukraine escalated on Tuesday, killing at least eight people late Monday and early Tuesday, injuring dozens and briefly trapping more than 200 coal miners underground, the warring sides reported. (AP Photo/Inna Varenytsia)


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