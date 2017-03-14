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Washington politics

Tight budgets could complicate Jeff Sessions’ vow to fight crime

By Sadie Gurman
Associated Press

Published: March 14, 2017 - 07:17 PM
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Russell Nimmo, FBI supervisory special agent (second from left) confers with Oakland police detectives George Buford (left) and Phong Tran (right) in the offices of the Oakland Safe Streets Task Force, March 10 in Oakland, Calif. The federal government already plays a big role in fighting violent crime in cities, through grants and partnerships. Ten FBI agents now share an office with Oakland detectives, offering help gathering evidence, collecting DNA, chasing leads and bringing federal prosecutions that carry longer sentences in far-away prisons. (AP Photo/Eric Risberg)


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