Tillerson: Use of pre-emptive force an option with NKorea

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U0VPVUwsIFNvdXRoIEtvcmVhOiBTZWNyZXRhcnkgb2YgU3RhdGUgUmV4IFRpbGxlcnNvbiBz
YWlkIEZyaWRheSBpdCBtYXkgYmUgbmVjZXNzYXJ5IHRvIHRha2UgcHJlLWVtcHRpdmUgbWlsaXRh
cnkgYWN0aW9uIGFnYWluc3QgTm9ydGggS29yZWEgaWYgdGhlIHRocmVhdCBmcm9tIHRoZWlyIHdl
YXBvbnMgcHJvZ3JhbSByZWFjaGVzIGEgbGV2ZWwgJiM4MjIwO3RoYXQgd2UgYmVsaWV2ZSByZXF1
aXJlcyBhY3Rpb24uJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaWxsZXJzb24gb3V0bGluZWQgYSB0b3VnaGVyIHN0
cmF0ZWd5IHRvIGNvbmZyb250IE5vcnRoIEtvcmVhJiM4MjE3O3MgbnVjbGVhciB0aHJlYXQgYWZ0
ZXIgdmlzaXRpbmcgdGhlIHdvcmxkJiM4MjE3O3MgbW9zdCBoZWF2aWx5IGFybWVkIGJvcmRlciBu
ZWFyIHRoZSB0ZW5zZSBidWZmZXIgem9uZSBiZXR3ZWVuIHRoZSByaXZhbHMgS29yZWFzLiBIZSBh
bHNvIGNsb3NlZCB0aGUgZG9vciBvbiB0YWxrcyB3aXRoIFB5b25neWFuZyB1bmxlc3MgaXQgZGVu
dWNsZWFyaXplcyBhbmQgZ2l2ZXMgdXAgaXRzIHdlYXBvbnMgb2YgbWFzcyBkZXN0cnVjdGlvbi48
L3A+PHA+QXNrZWQgYWJvdXQgdGhlIHBvc3NpYmlsaXR5IG9mIHVzaW5nIG1pbGl0YXJ5IGZvcmNl
LCBUaWxsZXJzb24gdG9sZCBhIG5ld3MgY29uZmVyZW5jZSBpbiB0aGUgU291dGggS29yZWFuIGNh
cGl0YWwsICYjODIyMDthbGwgb2YgdGhlIG9wdGlvbnMgYXJlIG9uIHRoZSB0YWJsZS4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPlRydW1wIHdlaWdoZWQgaW4gb24gdGhlIG1hdHRlciBGcmlkYXkgb24gVHdpdHRlcjog
JiM4MjIwO05vcnRoIEtvcmVhIGlzIGJlaGF2aW5nIHZlcnkgYmFkbHkuIFRoZXkgaGF2ZSBiZWVu
ICYjODIxNjtwbGF5aW5nJiM4MjE3OyB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcyBmb3IgeWVhcnMuIENoaW5h
IGhhcyBkb25lIGxpdHRsZSB0byBoZWxwISYjODIyMTs8L3A+PHA+VGlsbGVyc29uIHNhaWQgdGhl
IFUuUy4gZG9lcyBub3Qgd2FudCBhIG1pbGl0YXJ5IGNvbmZsaWN0LCAmIzgyMjA7YnV0IG9idmlv
dXNseSBpZiBOb3J0aCBLb3JlYSB0YWtlcyBhY3Rpb25zIHRoYXQgdGhyZWF0ZW4gU291dGggS29y
ZWFuIGZvcmNlcyBvciBvdXIgb3duIGZvcmNlcyB0aGF0IHdvdWxkIGJlIG1ldCB3aXRoIChhbikg
YXBwcm9wcmlhdGUgcmVzcG9uc2UuIElmIHRoZXkgZWxldmF0ZSB0aGUgdGhyZWF0IG9mIHRoZWly
IHdlYXBvbnMgcHJvZ3JhbSB0byBhIGxldmVsIHRoYXQgd2UgYmVsaWV2ZSByZXF1aXJlcyBhY3Rp
b24gdGhhdCBvcHRpb24gaXMgb24gdGhlIHRhYmxlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QnV0IGhlIHNhaWQg
dGhhdCBieSB0YWtpbmcgb3RoZXIgc3RlcHMsIGluY2x1ZGluZyBzYW5jdGlvbnMsIHRoZSBVLlMu
IGlzIGhvcGVmdWwgdGhhdCBOb3J0aCBLb3JlYSBjb3VsZCBiZSBwZXJzdWFkZWQgdG8gdGFrZSBh
IGRpZmZlcmVudCBjb3Vyc2UgYmVmb3JlIGl0IHJlYWNoZXMgdGhhdCBwb2ludC48L3A+PHA+UGFz
dCBVLlMuIGFkbWluaXN0cmF0aW9ucyBoYXZlIGNvbnNpZGVyZWQgbWlsaXRhcnkgZm9yY2UgYmVj
YXVzZSBvZiBOb3J0aCBLb3JlYSYjODIxNztzIGRldmVsb3BtZW50IG9mIG51Y2xlYXIgd2VhcG9u
cyBhbmQgYmFsbGlzdGljIG1pc3NpbGVzIHRvIGRlbGl2ZXIgdGhlbSwgYnV0IHJhcmVseSBoYXMg
dGhhdCBvcHRpb24gYmVlbiBleHByZXNzZWQgc28gZXhwbGljaXRseS48L3A+PHA+Tm9ydGggS29y
ZWEgaGFzIGFjY2VsZXJhdGVkIGl0cyB3ZWFwb25zIGRldmVsb3BtZW50LCB2aW9sYXRpbmcgbXVs
dGlwbGUgVS5OLiBTZWN1cml0eSBDb3VuY2lsIHJlc29sdXRpb25zIGFuZCBhcHBlYXJpbmcgdW5k
ZXRlcnJlZCBieSB0b3VnaCBpbnRlcm5hdGlvbmFsIHNhbmN0aW9ucy4gVGhlIE5vcnRoIGNvbmR1
Y3RlZCB0d28gbnVjbGVhciB0ZXN0IGV4cGxvc2lvbnMgYW5kIDI0IGJhbGxpc3RpYyBtaXNzaWxl
IHRlc3RzIGxhc3QgeWVhci4gRXhwZXJ0cyBzYXkgaXQgY291bGQgaGF2ZSBhIG51Y2xlYXItdGlw
cGVkIG1pc3NpbGUgY2FwYWJsZSBvZiByZWFjaGluZyB0aGUgVS5TLiB3aXRoaW4gYSBmZXcgeWVh
cnMuPC9wPjxwPlRpbGxlcnNvbiBtZXQgRnJpZGF5IHdpdGggaGlzIFNvdXRoIEtvcmVhbiBjb3Vu
dGVycGFydCBZdW4gQnl1bmctc2UgYW5kIGl0cyBhY3RpbmcgcHJlc2lkZW50LCBId2FuZyBLeW8t
YWhuIG9uIHRoZSBzZWNvbmQgbGVnIG9mIGEgdGhyZWUtbmF0aW9uIHRyaXAgd2hpY2ggYmVnYW4g
aW4gSmFwYW4gYW5kIHdpbGwgZW5kIGluIENoaW5hLiBTdGF0ZSBEZXBhcnRtZW50IG9mZmljaWFs
cyBoYXZlIGRlc2NyaWJlZCBpdCBhcyBhICYjODIyMDtsaXN0ZW5pbmcgdG91ciYjODIyMTsgYXMg
dGhlIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIHNlZWtzIGEgY29oZXJlbnQgTm9ydGggS29yZWEgcG9saWN5LCB3
ZWxsLWNvb3JkaW5hdGVkIHdpdGggaXRzIEFzaWFuIHBhcnRuZXJzLjwvcD48cD5FYXJsaWVyIEZy
aWRheSwgVGlsbGVyc29uIHRvdWNoZWQgZG93biBieSBoZWxpY29wdGVyIEZyaWRheSBhdCBDYW1w
IEJvbmlmYXMsIFUuUy4tbGVkIFUuTi4gYmFzZSBhYm91dCA0MDAgbWV0ZXJzICg0MzggeWFyZHMp
IGZyb20gdGhlIERlbWlsaXRhcml6ZWQgWm9uZSwgYSBDb2xkIFdhciB2ZXN0aWdlIGNyZWF0ZWQg
YWZ0ZXIgdGhlIEtvcmVhbiBXYXIgZW5kZWQgaW4gMTk1My4gSGUgdGhlbiBtb3ZlZCB0byB0aGUg
dHJ1Y2UgdmlsbGFnZSBvZiBQYW5tdW5qb20gaW5zaWRlIHRoZSBETVosIGEgY2x1c3RlciBvZiBi
bHVlIGh1dHMgd2hlcmUgdGhlIEtvcmVhbiBXYXIgYXJtaXN0aWNlIHdhcyBzaWduZWQuPC9wPjxw
PlRpbGxlcnNvbiBpcyB0aGUgbGF0ZXN0IGluIGEgcGFyYWRlIG9mIHNlbmlvciBVLlMuIG9mZmlj
aWFscyB0byBoYXZlIHRoZWlyIHBob3RvcyB0YWtlbiBhdCB0aGUgYm9yZGVyLiBCdXQgaXQmIzgy
MTc7cyB0aGUgZmlyc3QgdHJpcCBieSB0aGUgbmV3IFRydW1wIGFkbWluaXN0cmF0aW9uJiM4MjE3
O3Mgc2VuaW9yIGRpcGxvbWF0LjwvcD48cD5UaGUgRE1aLCB3aGljaCBpcyBib3RoIGEgdG91cmlz
dCB0cmFwIGFuZCBhIHBvdGVudGlhbCBmbGFzaHBvaW50LCBpcyBndWFyZGVkIG9uIGJvdGggc2lk
ZXMgd2l0aCBsYW5kIG1pbmVzLCByYXpvciB3aXJlIGZlbmNlLCB0YW5rIHRyYXBzIGFuZCBodW5k
cmVkcyBvZiB0aG91c2FuZHMgb2YgY29tYmF0LXJlYWR5IHRyb29wcy4gTW9yZSB0aGFuIGEgbWls
bGlvbiBtaW5lcyBhcmUgYmVsaWV2ZWQgdG8gYmUgYnVyaWVkIGluc2lkZSB0aGUgRE1aLiBMYW5k
IG1pbmUgZXhwbG9zaW9ucyBpbiAyMDE1IHRoYXQgU2VvdWwgYmxhbWVkIG9uIFB5b25neWFuZyBt
YWltZWQgdHdvIFNvdXRoIEtvcmVhbiBzb2xkaWVycyBhbmQgbGVkIHRoZSByaXZhbHMgdG8gdGhy
ZWF0ZW4gZWFjaCBvdGhlciB3aXRoIGF0dGFja3MuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Ib3JkZXMgb2YgdG91
cmlzdHMgdmlzaXQgYm90aCBzaWRlcywgZGVzcGl0ZSB0aGUgbGluZ2VyaW5nIGFuaW1vc2l0eS4g
VGhlIEtvcmVhbiBXYXIgZW5kZWQgd2l0aCBhbiBhcm1pc3RpY2UsIG5vdCBhIHBlYWNlIHRyZWF0
eSwgd2hpY2ggbWVhbnMgdGhlIEtvcmVhbiBQZW5pbnN1bGEgcmVtYWlucyBpbiBhIHRlY2huaWNh
bCBzdGF0ZSBvZiB3YXIuPC9wPjxwPlByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAgaXMgc2VlbiBhcyBz
ZWVraW5nIHRvIGV4YW1pbmUgYWxsIG9wdGlvbnMgJiM4MjEyOyBpbmNsdWRpbmcgbWlsaXRhcnkg
b25lcyAmIzgyMTI7IGZvciBoYWx0aW5nIHRoZSBOb3J0aCYjODIxNztzIHdlYXBvbnMgcHJvZ3Jh
bXMgYmVmb3JlIFB5b25neWFuZyBiZWNvbWVzIGNhcGFibGUgb2YgdGhyZWF0ZW5pbmcgdGhlIFUu
Uy4gbWFpbmxhbmQuPC9wPjxwPlRpbGxlcnNvbiBkZWNsYXJlZCBhbiBlbmQgdG8gdGhlIHBvbGlj
eSAmIzgyMjA7c3RyYXRlZ2ljIHBhdGllbmNlJiM4MjIxOyBvZiB0aGUgT2JhbWEgYWRtaW5pc3Ry
YXRpb24sIHdoaWNoIGhlbGQgb2ZmIG5lZ290aWF0aW5nIHdpdGggUHlvbmd5YW5nIHdoaWxlIHRp
Z2h0ZW5pbmcgb2Ygc2FuY3Rpb25zIGJ1dCBmYWlsZWQgdG8gcHJldmVudCBOb3J0aCBLb3JlYSYj
ODIxNztzIHdlYXBvbnMgZGV2ZWxvcG1lbnQuIFRpbGxlcnNvbiBzYWlkIFUuUyB3YXMgZXhwbG9y
aW5nICYjODIyMDthIG5ldyByYW5nZSBvZiBkaXBsb21hdGljLCBzZWN1cml0eSBhbmQgZWNvbm9t
aWMgbWVhc3VyZXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5DZW50cmFsIHRvIHRoZSBVLlMuIHJldmlldyBpcyBD
aGluYSBhbmQgaXRzIHJvbGUgaW4gYW55IGJpZCB0byBwZXJzdWFkZSBQeW9uZ3lhbmcgdG8gY2hh
bmdlIGNvdXJzZS4gQ2hpbmEgcmVtYWlucyB0aGUgTm9ydGgmIzgyMTc7cyBtb3N0IHBvd2VyZnVs
IGFsbHkuIFRpbGxlcnNvbiB3aWxsIG1lZXQgd2l0aCB0b3AgQ2hpbmVzZSBvZmZpY2lhbHMgaW5j
bHVkaW5nIFByZXNpZGVudCBYaSBKaW5waW5nIGluIEJlaWppbmcgdGhpcyB3ZWVrZW5kLjwvcD48
cD5XaGlsZSB0aGUgVS5TLiBhbmQgaXRzIGFsbGllcyBpbiBTZW91bCBhbmQgVG9reW8gaW1wbG9y
ZSBCZWlqaW5nIHRvIHByZXNzIGl0cyBlY29ub21pYyBsZXZlcmFnZSBvdmVyIE5vcnRoIEtvcmVh
LCB0aGUgQ2hpbmVzZSBoYXZlIGVtcGhhc2l6ZWQgdGhlaXIgZGVzaXJlIHRvIHJlbGF1bmNoIGRp
cGxvbWF0aWMgdGFsa3MuPC9wPjxwPlRpbGxlcnNvbiwgaG93ZXZlciwgc2FpZCB0aGF0ICYjODIy
MDsyMCB5ZWFycyBvZiB0YWxrcyB3aXRoIE5vcnRoIEtvcmVhIGhhdmUgYnJvdWdodCB1cyB0byB3
aGVyZSB3ZSBhcmUgdG9kYXkuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBpbXBvcnRh
bnQgdGhhdCB0aGUgbGVhZGVyc2hpcCBvZiBOb3J0aCBLb3JlYSByZWFsaXplIHRoYXQgdGhlaXIg
Y3VycmVudCBwYXRod2F5IG9mIG51Y2xlYXIgd2VhcG9ucyBhbmQgZXNjYWxhdGluZyB0aHJlYXRz
IHdpbGwgbm90IGxlYWQgdG8gdGhlaXIgb2JqZWN0aXZlIG9mIHNlY3VyaXR5IGFuZCBlY29ub21p
YyBkZXZlbG9wbWVudC4gVGhhdCBwYXRod2F5IGNhbiBvbmx5IGJlIGFjaGlldmVkIGJ5IGRlbnVj
bGVhcml6aW5nLCBnaXZpbmcgdXAgdGhlaXIgd2VhcG9ucyBvZiBtYXNzIGRlc3RydWN0aW9uLCBh
bmQgb25seSB0aGVuIHdpbGwgd2UgYmUgcHJlcGFyZWQgdG8gZW5nYWdlIHdpdGggdGhlbSBpbiB0
YWxrcywmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPlNpeC1uYXRpb24gYWlkLWZvci1kaXNhcm1hbWVu
dCB0YWxrcyB3aXRoIE5vcnRoIEtvcmVhLCB3aGljaCB3ZXJlIGhvc3RlZCBieSBDaGluYSwgaGF2
ZSBpbiBmYWN0IGJlZW4gc3RhbGxlZCBzaW5jZSAyMDA5LiBUaGUgT2JhbWEgYWRtaW5pc3RyYXRp
b24gcmVmdXNlZCB0byByZXN1bWUgdGhlbSB1bmxlc3MgdGhlIE5vcnRoIHJlLWNvbW1pdHRlZCB0
byB0aGUgZ29hbCBvZiBkZW51Y2xlYXJpemF0aW9uLCBzb21ldGhpbmcgdGhhdCBOb3J0aCBLb3Jl
YSBoYXMgc2hvd24gbGl0dGxlIGludGVyZXN0IGluIGRvaW5nLjwvcD48cD5UaWxsZXJzb24gdXJn
ZWQgQ2hpbmEgYW5kIG90aGVyIGNvdW50cmllcyB0byBmdWxseSBpbXBsZW1lbnQgVS5OLiBzYW5j
dGlvbnMgb24gTm9ydGggS29yZWEuPC9wPjxwPkhlIGFsc28gYWNjdXNlZCBDaGluYSBvZiBlY29u
b21pYyByZXRhbGlhdGlvbiBhZ2FpbnN0IFNvdXRoIEtvcmVhIG92ZXIgdGhlIFUuUy4gZGVwbG95
bWVudCBvZiBhIG1pc3NpbGUgZGVmZW5zZSBzeXN0ZW0uIEhlIGNhbGxlZCB0aGF0IHJlYWN0aW9u
ICYjODIyMDtpbmFwcHJvcHJpYXRlIGFuZCB0cm91YmxpbmcmIzgyMjE7IGFuZCBzYWlkIENoaW5h
IHNob3VsZCBmb2N1cyBvbiB0aGUgTm9ydGggS29yZWFuIHRocmVhdCB0aGF0IG1ha2VzIHRoZSBk
ZXBsb3ltZW50IG5lY2Vzc2FyeS4gQ2hpbmEgc2VlcyB0aGUgc3lzdGVtIGFzIGEgdGhyZWF0IHRv
IGl0cyBvd24gc2VjdXJpdHkuPC9wPjxwPkxhc3Qgd2VlaywgTm9ydGggS29yZWEgbGF1bmNoZWQg
Zm91ciBtaXNzaWxlcyBpbnRvIHNlYXMgb2ZmIEphcGFuLCBpbiBhbiBhcHBhcmVudCByZWFjdGlv
biB0byBtYWpvciBhbm51YWwgbWlsaXRhcnkgZHJpbGxzIHRoZSBVLlMuIGlzIGN1cnJlbnRseSBj
b25kdWN0aW5nIHdpdGggU291dGggS29yZWEuIFB5b25neWFuZyBjbGFpbXMgdGhlIGRyaWxscyBh
cmUgYSByZWhlYXJzYWwgZm9yIGludmFzaW9uLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.