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Times reporters tweet news of Trump meeting as it happens

Associated Press

Published: November 22, 2016 - 02:33 PM
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President-elect Donald Trump waves to the crowd as he leaves the New York Times building following a meeting, Tuesday, Nov. 22, 2016, in New York. (AP Photo/Mark Lennihan)

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