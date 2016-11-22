All CATEGORIES
☰ Menu

Times reporters tweet news of Trump meeting as it happens

Associated Press

Published: November 22, 2016 - 02:33 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

President-elect Donald Trump waves to the crowd as he leaves the New York Times building following a meeting, Tuesday, Nov. 22, 2016, in New York. (AP Photo/Mark Lennihan)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

king22cut_3 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Akron students at King school’s ‘Mission Control’ connect, communicate with others

The universe is getting a little smaller for students in Kate Krosse’s gifted and talented classes at Akron’s King elementary school.

ua22cut_1
UA president wants to focus on UA’s strengths while resolving financial challenges
food22cut_1
Akron-Canton Regional Foodbank and Community Harvest announce merger
Akron community will make cards to ease recovery of man who set himself on fire Saturday
beavers22_web
Medical examiner shoots holes in defense theories in Akron man’s death

MOST POPULAR