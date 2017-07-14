All CATEGORIES
☰ Menu

Top House Republican says budget plan to move ahead

By Andrew Taylor
Associated Press

Published: July 14, 2017 - 12:24 PM | Updated: July 14, 2017 - 03:13 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Sen. Bill Cassidy, R-La., left, and Sen. Lindsey Graham, R-S.C., right, talk while walking to a meeting on Capitol Hill in Washington Thursday, July 13, 2017. Senate Majority Leader Mitch McConnell of Ky. plans to roll out the GOP's revised health care bill, pushing toward a showdown vote next week with opposition within the Republican ranks. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)


MORE IN NEWS

skull15cut_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Reconstructed face put on mystery skull found on Akron sidewalk in 2012 - 1:09 PM

There is now a face to the man whose skull was found sitting in the middle of a Akron sidewalk back in 2016.

skull14cut_02
Authorities to release facial reconstruction of skull found last year on Akron sidewalk - 2:27 PM
firestone14cut_1
Firestone Country Club to name bridge on famous 16th hole ‘Arnold Palmer Bridge’
stow14cut_01
Stow wants to rewrite ordinances to retrieve stolen property
Actors Hill Harper and Lamman Rucker to speak at Black Male Summit at University of Akron

MOST POPULAR