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Top House Republican says budget plan to move ahead

By Andrew Taylor
Associated Press

Published: July 14, 2017 - 12:24 PM | Updated: July 14, 2017 - 03:13 PM
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Sen. Bill Cassidy, R-La., left, and Sen. Lindsey Graham, R-S.C., right, talk while walking to a meeting on Capitol Hill in Washington Thursday, July 13, 2017. Senate Majority Leader Mitch McConnell of Ky. plans to roll out the GOP's revised health care bill, pushing toward a showdown vote next week with opposition within the Republican ranks. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)


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