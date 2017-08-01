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Top Senate Dem: Trump threat against health funds ’childish’

By Alan Fram
Associated Press

Published: August 1, 2017 - 10:18 AM | Updated: August 1, 2017 - 12:46 PM
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In this July 31, 2017, photo, President Donald Trump pauses during a ceremony in the East Room of the White House in Washington. Trumps threat to stop billions of dollars in government payments to insurers and force the collapse of Obamacare could put the government in a tricky legal situation. Legal experts say hed be handing insurers a solid court case, while undermining his own leverage to compel Democrats to negotiate, especially if premiums jump by 20 percent as expected after such a move. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)


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