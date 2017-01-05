Toyota is latest Trump target over Mexico production plans

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+REVUUk9JVDogUHJlc2lkZW50LWVsZWN0IERvbmFsZCBUcnVtcCBoYXMgdHJhaW5lZCBoaXMg
c2lnaHRzIG9uIFRveW90YSBpbiBoaXMgbGF0ZXN0IGVmZm9ydCB0byBiYWRnZXIgYSBjb21wYW55
IGludG8gYnVpbGRpbmcgaXRzIHByb2R1Y3RzIGluIHRoZSBVLlMuIHJhdGhlciB0aGFuIE1leGlj
by48L3A+PHA+VHJ1bXAgdHdlZXRlZCBUaHVyc2RheSB0aGF0IGlmIHRoZSBKYXBhbmVzZSBhdXRv
bWFrZXIgZ29lcyBhaGVhZCB3aXRoIHBsYW5zIHRvIGJ1aWxkIHRoZSBjb21wYWN0IENvcm9sbGEg
aW4gYSBuZXcgZmFjdG9yeSBpbiBNZXhpY28gaW5zdGVhZCBvZiB0aGUgVS5TLiwgaXQgZmFjZXMg
YSAmIzgyMjA7YmlnIGJvcmRlciB0YXgmIzgyMjE7IHdoZW4gaXQgc2hpcHMgdGhlIGNhcnMgbm9y
dGguPC9wPjxwPlRoZSB0aHJlYXQgZWNob2VkIHRob3NlIHRhcmdldGVkIGF0IEZvcmQgTW90b3Ig
Q28uIGFuZCBHZW5lcmFsIE1vdG9ycyBDby4gVHJ1bXAgaGFzIHJlcGVhdGVkbHkgdGhyZWF0ZW5l
ZCBGb3JkIHdpdGggYSAzNSBwZXJjZW50IHRheCBvbiBzbWFsbCBjYXJzIG1hZGUgaW4gTWV4aWNv
LCBhbmQgdGhpcyB3ZWVrIGhlIGNhbGxlZCBvdXQgR00gZm9yIGltcG9ydGluZyBjYXJzIGZyb20g
c291dGggb2YgdGhlIGJvcmRlci4gSGUgYWxzbyBoYXMgbWFkZSBzaW1pbGFyIHRocmVhdHMgYWdh
aW5zdCBjb21wYW5pZXMgb3V0c2lkZSB0aGUgYXV0byBpbmR1c3RyeS48L3A+PHA+TmVhcmx5IGFs
bCBhdXRvbWFrZXJzIGJ1aWxkIHNtYWxsIGNhcnMgaW4gTWV4aWNvIHRvIHRha2UgYWR2YW50YWdl
IG9mIGxvd2VyIHdhZ2VzLiBDb25zdW1lcnMgZ2VuZXJhbGx5IHBheSBsb3dlciBwcmljZXMgZm9y
IHNtYWxsIGNhcnMsIG1ha2luZyBpdCBkaWZmaWN1bHQgdG8gY292ZXIgaGlnaGVyIGxhYm9yIGNv
c3RzIGluIHRoZSBVLlMuPC9wPjxwPlRydW1wJiM4MjE3O3MgdHdlZXQgaW5jb3JyZWN0bHkgc3Rh
dGVkIHRoZSBsb2NhdGlvbiBvZiBUb3lvdGEmIzgyMTc7cyBuZXcgTWV4aWNhbiBwbGFudCAmIzgy
MTI7IGl0JiM4MjE3O3MgR3VhbmFqdWF0bywgbm90IEJhamEgJiM4MjEyOyBidXQgaGUmIzgyMTc7
cyBjb3JyZWN0IGluIHNheWluZyB0aGF0IFRveW90YSBoYXMgcGxhbnMgdG8gYnVpbGQgdGhlIENv
cm9sbGEgaW4gTWV4aWNvLiBUaGUgYXV0b21ha2VyIGFubm91bmNlZCB0aGUgbmV3IGZhY3Rvcnkg
aW4gQXByaWwgb2YgMjAxNSwgc2F5aW5nIGl0IHdpbGwgY3JlYXRlIDIsMDAwIGpvYnMuPC9wPjxw
PkNvcm9sbGEgcHJvZHVjdGlvbiBpcyB0byBzdGFydCBpbiAyMDE5IHdpdGggYSBuZXcgbW9kZWwg
YW5kIHdvdWxkIGJlIG1vdmVkIGZyb20gYSBmYWN0b3J5IGluIENhbWJyaWRnZSwgT250YXJpby4g
VG95b3RhIGFsc28gd291bGQga2VlcCBidWlsZGluZyBDb3JvbGxhcyBhdCBhIFUuUy4gZmFjdG9y
eSBpbiBCbHVlIFNwcmluZ3MsIE1pc3Npc3NpcHBpLiBUaGUgT250YXJpbyBwbGFudCB3aWxsIGJ1
aWxkIG1vcmUgaGlnaGVyLXByaWNlZCBtaWRzaXplIHZlaGljbGVzLjwvcD48cD5Ub3lvdGEgTW90
b3IgQ29ycC4gZGlkbiYjODIxNzt0IGRpcmVjdGx5IGFkZHJlc3MgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyB0d2Vl
dCwgYnV0IHNhaWQgVGh1cnNkYXkgaW4gYSBzdGF0ZW1lbnQgdGhhdCBwcm9kdWN0aW9uIGFuZCBl
bXBsb3ltZW50IGluIHRoZSBVLlMuIHdpbGwgbm90IGRlY3JlYXNlIGR1ZSB0byB0aGUgR3VhbmFq
dWF0byBwbGFudC4gVG95b3RhIHNhaWQgaXQgaGFzIGludmVzdGVkIG92ZXIgJDIxLjkgYmlsbGlv
biBpbiBpdHMgVS5TLiBvcGVyYXRpb25zLCBpbmNsdWRpbmcgMTAgbWFudWZhY3R1cmluZyBmYWNp
bGl0aWVzLCAxLDUwMCBkZWFsZXJzaGlwcyBhbmQgMTM2LDAwMCBlbXBsb3llZXMuPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtUb3lvdGEgbG9va3MgZm9yd2FyZCB0byBjb2xsYWJvcmF0aW5nIHdpdGggdGhlIFRydW1w
IGFkbWluaXN0cmF0aW9uIHRvIHNlcnZlIGluIHRoZSBiZXN0IGludGVyZXN0cyBvZiBjb25zdW1l
cnMgYW5kIHRoZSBhdXRvbW90aXZlIGluZHVzdHJ5LCYjODIyMTsgdGhlIGNvbXBhbnkmIzgyMTc7
cyBzdGF0ZW1lbnQgc2FpZC48L3A+PHA+T24gVHVlc2RheSwgRm9yZCBhbm5vdW5jZWQgdGhhdCBp
dCBoYWQgc2NyYXBwZWQgcGxhbnMgdG8gYnVpbGQgYSBuZXcgJDEuNiBiaWxsaW9uIHNtYWxsLWNh
ciBmYWN0b3J5IGluIFNhbiBMdWlzIFBvdG9zaSwgTWV4aWNvLCBhbmQgd2lsbCBpbnN0ZWFkIGlu
dmVzdCBzb21lIG9mIHRoYXQgbW9uZXkgaW4gYSBVLlMuIGZhY3RvcnkgbmVhciBEZXRyb2l0IHRo
YXQgd2lsbCBidWlsZCBuZXcgZWxlY3RyaWMgYW5kIGF1dG9ub21vdXMgdmVoaWNsZXMuIEJ1dCBG
b3JkIHN0aWxsIHBsYW5zIHRvIHNoaWZ0IHByb2R1Y3Rpb24gb2YgdGhlIGNvbXBhY3QgRm9jdXMg
dG8gTWV4aWNvIGJ5IGFkZGluZyBpdCB0byBhbiBleGlzdGluZyBmYWN0b3J5IHRoYXQgYnVpbGRz
IG1pZHNpemUgY2Fycy4gSW4gYW5ub3VuY2luZyB0aGUgTWljaGlnYW4gZXhwYW5zaW9uLCBGb3Jk
IENFTyBNYXJrIEZpZWxkcyBub3RlZCBUcnVtcCYjODIxNztzIHByb21pc2UgdG8gbWFrZSB0aGUg
VS5TLiBtb3JlIGNvbXBldGl0aXZlIGJ5IGxvd2VyaW5nIHRheGVzIGFuZCBlYXNpbmcgcmVndWxh
dGlvbnMuPC9wPjxwPkp1c3QgaG91cnMgYmVmb3JlIEZvcmQmIzgyMTc7cyBhbm5vdW5jZW1lbnQs
IFRydW1wIHVzZWQgVHdpdHRlciB0byBqdW1wIG9uIEdlbmVyYWwgTW90b3JzLCB0aHJlYXRlbmlu
ZyB0aGUgY29tcGFueSB3aXRoIGEgYm9yZGVyIHRheCBmb3IgbWFraW5nIENydXplIHNtYWxsIGNh
cnMgaW4gTWV4aWNvIGFuZCBzaGlwcGluZyB0aGVtIHRvIHRoZSBVLlMuIEdNIHJlc3BvbmRlZCBi
eSBzYXlpbmcgdGhlIHZhc3QgbWFqb3JpdHkgb2YgQ3J1emVzIGFyZSBtYWRlIGF0IGEgcGxhbnQg
aW4gT2hpby4gVGhlIGNvbXBhbnkgc2FpZCBpdCBzb2xkIGEgc21hbGwgbnVtYmVyIG9mIE1leGlj
YW4tbWFkZSBzZWRhbnMgYW5kIGFib3V0IDQsNTAwIGhhdGNoYmFjayBDcnV6ZXMgaW4gdGhlIFUu
Uy4gbGFzdCB5ZWFyLiBJbiB0b3RhbCwgR00gc29sZCBhYm91dCAxODksMDAwIENydXplcyBpbiB0
aGUgVS5TLiBpbiAyMDE2LjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxw
PlRoaXMgc3RvcnkgaGFzIGJlZW4gY29ycmVjdGVkIHRvIHNob3cgdGhhdCBUb3lvdGEgYW5ub3Vu
Y2VkIHBsYW5zIGluIEFwcmlsIG9mIDIwMTUgdG8gYnVpbGQgYSBuZXcgZmFjdG9yeSBpbiBNZXhp
Y28uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.