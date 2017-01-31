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Travel ban throws research, academic exchange into turmoil

By Collin Binkley
Associated Press

Published: January 31, 2017 - 01:49 PM
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Iranian-born bioengineer researcher Nima Enayati works on a robotic surgery machine during an interview with the Associated Press at the Polytechnic University of Milan, Italy, Tuesday, Jan. 31, 2017. An Iranian researcher at Milan's Polytechnic University, Enayati was refused check-in Monday at Milan's Malpensa Airport for his U.S.-bound flight on Turkish Airlines after the Trump administration's executive order came down. (AP Photo/Luca Bruno)

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