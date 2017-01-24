Trump admin orders EPA contract freeze and media blackout

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhlIFRydW1wIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGhhcyBpbnN0aXR1dGVkIHdo
YXQgaXQgZGVzY3JpYmVkIGFzIGEgdGVtcG9yYXJ5IG1lZGlhIGJsYWNrb3V0IGF0IHRoZSBFbnZp
cm9ubWVudGFsIFByb3RlY3Rpb24gQWdlbmN5IGFuZCBiYXJyZWQgc3RhZmYgZnJvbSBhd2FyZGlu
ZyBhbnkgbmV3IGNvbnRyYWN0cyBvciBncmFudHMuPC9wPjxwPkVtYWlscyBzZW50IHRvIEVQQSBz
dGFmZiBzaW5jZSBQcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wJiM4MjE3O3MgaW5hdWd1cmF0aW9uIG9u
IEZyaWRheSBhbmQgcmV2aWV3ZWQgYnkgVGhlIEFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3MgZGV0YWlsZWQgc3Bl
Y2lmaWMgcHJvaGliaXRpb25zIGJhbm5pbmcgcHJlc3MgcmVsZWFzZXMsIGJsb2cgdXBkYXRlcyBv
ciBwb3N0cyB0byB0aGUgYWdlbmN5JiM4MjE3O3Mgc29jaWFsIG1lZGlhIGFjY291bnRzLjwvcD48
cD5UaGUgVHJ1bXAgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gaGFzIGFsc28gb3JkZXJlZCB3aGF0IGl0IGNhbGxl
ZCBhIHRlbXBvcmFyeSBzdXNwZW5zaW9uIG9mIGFsbCBuZXcgYnVzaW5lc3MgYWN0aXZpdGllcyBh
dCB0aGUgZGVwYXJ0bWVudCwgaW5jbHVkaW5nIGlzc3VpbmcgdGFzayBvcmRlcnMgb3Igd29yayBh
c3NpZ25tZW50cyB0byBFUEEgY29udHJhY3RvcnMuIFRoZSBvcmRlcnMgd2VyZSBleHBlY3RlZCB0
byBoYXZlIGEgc2lnbmlmaWNhbnQgYW5kIGltbWVkaWF0ZSBpbXBhY3Qgb24gRVBBIGFjdGl2aXRp
ZXMgbmF0aW9ud2lkZS48L3A+PHA+U2ltaWxhciBvcmRlcnMgYmFycmluZyBleHRlcm5hbCBjb21t
dW5pY2F0aW9ucyBoYXZlIGJlZW4gaXNzdWVkIGJ5IHRoZSBUcnVtcCBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBh
dCBvdGhlciBmZWRlcmFsIGFnZW5jaWVzIGluIHJlY2VudCBkYXlzLCBpbmNsdWRpbmcgdGhlIEFn
cmljdWx0dXJlIGFuZCBJbnRlcmlvciBkZXBhcnRtZW50cy48L3A+PHA+U3RhZmZlcnMgaW4gRVBB
JiM4MjE3O3MgcHVibGljIGFmZmFpcnMgb2ZmaWNlIGFyZSBpbnN0cnVjdGVkIHRvIGZvcndhcmQg
YWxsIGlucXVpcmllcyBmcm9tIHJlcG9ydGVycyB0byB0aGUgT2ZmaWNlIG9mIEFkbWluaXN0cmF0
aW9uIGFuZCBSZXNvdXJjZXMgTWFuYWdlbWVudC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0luY29taW5nIG1lZGlh
IHJlcXVlc3RzIHdpbGwgYmUgY2FyZWZ1bGx5IHNjcmVlbmVkLCYjODIyMTsgb25lIGRpcmVjdGl2
ZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7T25seSBzZW5kIG91dCBjcml0aWNhbCBtZXNzYWdlcywgYXMgbWVzc2Fn
ZXMgY2FuIGJlIHNoYXJlZCBicm9hZGx5IGFuZCBlbmQgdXAgaW4gdGhlIHByZXNzLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+QSByZXZpZXcgb2YgRVBBIHdlYnNpdGVzIGFuZCBzb2NpYWwgbWVkaWEgYWNjb3VudHMs
IHdoaWNoIHR5cGljYWxseSBpbmNsdWRlIG51bWVyb3VzIG5ldyBwb3N0cyBlYWNoIGRheSwgc2hv
d2VkIG5vIG5ldyBhY3Rpdml0eSBzaW5jZSBGcmlkYXkuPC9wPjxwPldoaXRlIEhvdXNlIHNwb2tl
c21hbiBTZWFuIFNwaWNlciBzYWlkIFR1ZXNkYXkgaGUgaGFkIG5vIGluZm9ybWF0aW9uIG9uIHRo
ZSBibGFja291dC4gSGUgc2FpZCBhaWRlcyB3ZXJlIGxvb2tpbmcgaW50byB0aGUgY2lyY3Vtc3Rh
bmNlcy48L3A+PHA+RG91ZyBFcmlja3NlbiwgdGhlIGNvbW11bmljYXRpb25zIGRpcmVjdG9yIGZv
ciBUcnVtcCYjODIxNztzIHRyYW5zaXRpb24gdGVhbSBhdCBFUEEsIHNhaWQgaGUgZXhwZWN0cyB0
aGUgY29tbXVuaWNhdGlvbnMgYmFuIHRvIGJlIGxpZnRlZCBieSB0aGUgZW5kIG9mIHRoaXMgd2Vl
ay48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3JlIGp1c3QgdHJ5aW5nIHRvIGdldCBhIGhhbmRsZSBv
biBldmVyeXRoaW5nIGFuZCBtYWtlIHN1cmUgd2hhdCBnb2VzIG91dCByZWZsZWN0cyB0aGUgcHJp
b3JpdGllcyBvZiB0aGUgbmV3IGFkbWluaXN0cmF0aW9uLCYjODIyMTsgRXJpY2tzZW4gc2FpZC48
L3A+PHA+QmV5b25kIHdoYXQgd2FzIHN0YXRlZCBpbiB0aGUgaW50ZXJuYWwgZW1haWwsIEVyaWNr
c2VuIGNsYXJpZmllZCB0aGF0IHRoZSBmcmVlemUgb24gRVBBIGNvbnRyYWN0cyBhbmQgZ3JhbnRz
IHdvbiYjODIxNzt0IGFwcGx5IHRvIHBvbGx1dGlvbiBjbGVhbnVwIGVmZm9ydHMgb3IgaW5mcmFz
dHJ1Y3R1cmUgY29uc3RydWN0aW9uIGFjdGl2aXRpZXMuPC9wPjxwPlRoZSBleGVjdXRpdmUgZGly
ZWN0b3IgZm9yIHRoZSBhZHZvY2FjeSBncm91cCBQdWJsaWMgRW1wbG95ZWVzIGZvciBFbnZpcm9u
bWVudGFsIFJlc3BvbnNpYmlsaXR5LCBKZWZmIFJ1Y2gsIHNhaWQgdGhlIG9yZGVycyBnbyBiZXlv
bmQgd2hhdCBoYXMgb2NjdXJyZWQgaW4gcHJpb3IgcHJlc2lkZW50aWFsIHRyYW5zaXRpb25zLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7cmUgd2F0Y2hpbmcgdGhlIGRhcmsgY2xvdWQgb2YgTW9yZG9y
IGV4dGVuZCBvdmVyIGZlZGVyYWwgc2VydmljZSwmIzgyMjE7IFJ1Y2ggc2FpZCBUdWVzZGF5LCBy
ZWZlcnJpbmcgdG8gdGhlIGV2aWwga2luZ2RvbSBpbiB0aGUgZXBpYyBmYW50YXN5LCBUaGUgTG9y
ZCBvZiB0aGUgUmluZ3MuPC9wPjxwPlJ1Y2ggbm90ZWQgdGhhdCBrZXkgcG9zdHMgYXQgRVBBIGhh
dmUgbm90IHlldCBiZWVuIGZpbGxlZCB3aXRoIFJlcHVibGljYW4gYXBwb2ludGVlcywgaW5jbHVk
aW5nIFRydW1wJiM4MjE3O3Mgbm9taW5lZSBmb3IgRVBBIGFkbWluaXN0cmF0b3IsIFNjb3R0IFBy
dWl0dC4gVGhhdCBtZWFucyB0aGVyZSBhcmUgbm90IHlldCB0aGUgbmV3IHNlbmlvciBwZXJzb25u
ZWwgaW4gcGxhY2UgdG8gbWFrZSBrZXkgZGVjaXNpb25zLjwvcD48cD5FbnZpcm9ubWVudGFsaXN0
cyBzYWlkIHRoZSBvcmRlcnMgd2VyZSBoYXZpbmcgYSBjaGlsbGluZyBlZmZlY3Qgb24gRVBBIHN0
YWZmLCBtYW55IG9mIHdob20gd2VyZSBzdWZmZXJpbmcgZnJvbSBsb3cgbW9yYWxlLiBUcnVtcCBh
bmQgUHJ1aXR0IGhhdmUgYm90aCBiZWVuIGZyZXF1ZW50IGNyaXRpY3Mgb2YgdGhlIGFnZW5jeSBh
bmQgaGF2ZSBxdWVzdGlvbmVkIHRoZSB2YWxpZGl0eSBvZiBjbGltYXRlIHNjaWVuY2Ugc2hvd2lu
ZyB0aGF0IHRoZSBFYXJ0aCBpcyB3YXJtaW5nIGFuZCBtYW4tbWFkZSBjYXJib24gZW1pc3Npb25z
IGFyZSB0byBibGFtZS48L3A+PHA+TGl6IFBlcmVyYSwgY2xpbWF0ZSBwb2xpY3kgZGlyZWN0b3Ig
Zm9yIHRoZSBTaWVycmEgQ2x1Yiwgc2FpZCBUcnVtcCYjODIxNztzIG1vdmUgdG8gZnJlZXplIGFs
bCBFUEEgY29tbXVuaWNhdGlvbnMgYW5kIGNvbnRyYWN0cyBzaG91bGQgYmUgJiM4MjIwO2EgbWFq
b3IgcmVkIGZsYWcgZm9yIGFsbCBBbWVyaWNhbnMuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjA7RVBBIHdh
cyBjcmVhdGVkIHRvIGVuc3VyZSB0aGF0IGFsbCBBbWVyaWNhbnMgY2FuIGVuam95IGNsZWFuIGFp
ciB0byBicmVhdGhlLCBjbGVhbiB3YXRlciB0byBkcmluayBhbmQgaGF2ZSB0aGVpciBoZWFsdGgg
cHJvdGVjdGVkIGZyb20gZW52aXJvbm1lbnRhbCBhbmQgY2xpbWF0ZSB0aHJlYXRzLCYjODIyMTsg
UGVyZXJhIHNhaWQuPC9wPjxwPlN0YWZmIGF0IHRoZSBBZ3JpY3VsdHVyZSBEZXBhcnRtZW50IGhh
dmUgYWxzbyByZWNlaXZlZCBvcmRlcnMgbm90IHRvIHJlbGVhc2UgYW55IGRvY3VtZW50cyB0byB0
aGUgcHVibGljLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhpcyBpbmNsdWRlcywgYnV0IGlzIG5vdCBsaW1pdGVk
IHRvLCBuZXdzIHJlbGVhc2VzLCBwaG90b3MsIGZhY3Qgc2hlZXRzLCBuZXdzIGZlZWRzIGFuZCBz
b2NpYWwgbWVkaWEgY29udGVudCwmIzgyMjE7IHJlYWQgdGhlIGVtYWlsIG1lbW8sIHdoaWNoIHdh
cyBvYnRhaW5lZCBieSBUaGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcy48L3A+PHA+QWdyaWN1bHR1cmFsIFJl
c2VhcmNoIFNlcnZpY2Ugc3Bva2VzbWFuIENocmlzdG9waGVyIEJlbnRsZXkgc2FpZCB0aGUgYmFu
IHdvdWxkIG5vdCBpbmNsdWRlIHNjaWVudGlmaWMgcHVibGljYXRpb25zIHJlbGVhc2VkIHRocm91
Z2ggcGVlci1yZXZpZXdlZCBwcm9mZXNzaW9uYWwgam91cm5hbHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtBcyB0
aGUgVS5TLiBEZXBhcnRtZW50IG9mIEFncmljdWx0dXJlJiM4MjE3O3MgY2hpZWYgc2NpZW50aWZp
YyBpbi1ob3VzZSByZXNlYXJjaCBhZ2VuY3ksIEFSUyB2YWx1ZXMgYW5kIGlzIGNvbW1pdHRlZCB0
byBtYWludGFpbmluZyB0aGUgZnJlZSBmbG93IG9mIGluZm9ybWF0aW9uIGJldHdlZW4gb3VyIHNj
aWVudGlzdHMgYW5kIHRoZSBBbWVyaWNhbiBwdWJsaWMgYXMgd2Ugc3RyaXZlIHRvIGZpbmQgc29s
dXRpb25zIHRvIGFncmljdWx0dXJhbCBwcm9ibGVtcyBhZmZlY3RpbmcgQW1lcmljYSwmIzgyMjE7
IEJlbnRsZXkgc2FpZCwgYWNjb3JkaW5nIHRvIGEgc3RhdGVtZW50LjwvcD48cD5UaGUgYWdlbmN5
IHNhaWQgdGhhdCAmIzgyMjA7aW5mb3JtYXRpb24gb24gb3VyIHByb2plY3RzLCBwZW9wbGUgYW5k
IGxvY2F0aW9ucyYjODIyMTsgd291bGQgc3RpbGwgYmUgYXZhaWxhYmxlIG9uIGl0cyB3ZWJzaXRl
LjwvcD48cD5BUCByZXBvcnRlZCBvdmVyIHRoZSB3ZWVrZW5kIHRoYXQgc3RhZmYgYXQgdGhlIElu
dGVyaW9yIERlcGFydG1lbnQgd2VyZSB0ZW1wb3JhcmlseSBvcmRlcmVkIHRvIHN0b3AgbWFraW5n
IHBvc3RzIHRvIGl0cyBUd2l0dGVyIGFjY291bnQuIFRoZSBwcm9oaWJpdGlvbiBjYW1lIGFmdGVy
IHRoZSBvZmZpY2lhbCBhY2NvdW50IG9mIHRoZSBOYXRpb25hbCBQYXJrIFNlcnZpY2UsIGEgYnVy
ZWF1IG9mIHRoZSBkZXBhcnRtZW50LCByZXR3ZWV0ZWQgYSBwYWlyIG9mIHBvc3RzIHRvIGl0cyAz
MTUsMDAwIGZvbGxvd2VycyB0aGF0IHNlZW1lZCB0byBiZSBhIHN3aXBlIGF0IFRydW1wIG9uIGhp
cyBpbml0aWFsIGRheSBpbiBvZmZpY2UuIFRoZSBmaXJzdCB3YXMgYSBwaG90byB0aGF0IGNvbXBh
cmVkIHRoZSBjcm93ZCBnYXRoZXJlZCBvbiB0aGUgTmF0aW9uYWwgTWFsbCBmb3IgVHJ1bXAgdG8g
dGhlIG11Y2gtbGFyZ2VyIGdhdGhlcmluZyB0aGF0IHN0b29kIGluIHRoZSBzYW1lIHNwb3QgZWln
aHQgeWVhcnMgZWFybGllciBmb3IgUHJlc2lkZW50IEJhcmFjayBPYmFtYSYjODIxNztzIHN3ZWFy
aW5nLWluLjwvcD48cD5UcnVtcCBsYXRlciBmYWxzZWx5IGNsYWltZWQgdGhhdCBtb3JlIHRoYW4g
MSBtaWxsaW9uIHBlb3BsZSBhdHRlbmRlZCBoaXMgaW5hdWd1cmF0aW9uLCB3aGljaCBTcGljZXIg
aW5zaXN0ZWQgd2FzIHRoZSBtb3N0LXdhdGNoZWQgaW4gaGlzdG9yeS48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYj
ODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPkZsZXNoZXIgcmVwb3J0ZWQgZnJvbSBUcmF2ZXJzZSBDaXR5LCBN
aWNoaWdhbi4gQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyB3cml0ZXJzIE1hcnkgQ2xhcmUgSmFsb25pY2sgYW5k
IERhcmxlbmUgU3VwZXJ2aWxsZSBjb250cmlidXRlZCB0byB0aGlzIHJlcG9ydC48L3A+PHA+JiM4
MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPkZvbGxvdyBBUCBlbnZpcm9ubWVudGFsIHJlcG9ydGVy
IEJpZXNlY2tlciBhdCBUd2l0dGVyLmNvbS9tYmllc2VjazwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.