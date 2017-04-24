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Rebels move out

Trump administration sanctions 271 in Syrian chemical attack

By Vivian Salama  and Matthew Lee
Associated Press

Published: April 24, 2017 - 10:54 AM
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FILE - In this April 5, 2017 file photo, Senate Minority Leader Charles Schumer of New York takes a question during a news conference on Capitol Hill in Washington. President Donald Trump could avert the risk of a government shutdown next weekend by stepping back from his demand that lawmakers fund his promised border wall with Mexico in a must-pass spending bill, Congress two top Democrats said Monday, April 24, 2017. (AP Photo/J. Scott Applewhite, File)


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