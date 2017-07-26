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Trump again rips attorney general but many want him to stay

By Jonathan Lemire and Sadie Gurman
Associated Press

Published: July 26, 2017 - 01:44 PM
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In this June 13 photo, Attorney General Jeff Sessions speaks on Capitol Hill in Washington, as he testifies before the Senate Intelligence Committee hearing about his role in the firing of James Comey, his Russian contacts during the campaign and his decision to recuse from an investigation into possible ties between Moscow and associates of President Donald Trump. (AP Photo/Alex Brandon)


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