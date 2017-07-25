All CATEGORIES
☰ Menu

Trump asks about firing Sessions, calls his position ’weak’

By Jonathan Lemire and Jill Colvin
Associated Press

Published: July 25, 2017 - 10:36 AM | Updated: July 25, 2017 - 10:42 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this July 21, 2017 file photo, Attorney General Jeff Sessions speaks in Philadelphia. President Donald Trump took a new swipe at on Monday, July 24, 2017, referring to him in a tweet as beleaguered and wondering why Sessions isnt digging into Hillary Clintons alleged contacts with Russia. (AP Photo/Matt Rourke, File)


MORE IN NEWS

roads29-06
City lays financial foundation for $12 million road project

City leaders have set in motion a long-term plan to raise nearly $12 million for a “complete streets” makeover of North Main Street from the Y-bridge to Cuyahoga Falls.

macron25cut_01
Medina County officials conclude cause of Bryon Macron’s death ‘undetermined,’ find no evidence of others involved
mccullough_01
Second evaluation for intervention program to be done of UA student accused of killing roommate’s kitten
values25_web
Home property values are up for first time since 2005 in Summit County
health25cut_01
Trump says upcoming health vote is GOP’s chance to keep vow

MOST POPULAR