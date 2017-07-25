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Trump asks about firing Sessions, calls his position ’weak’

By Jonathan Lemire and Jill Colvin
Associated Press

Published: July 25, 2017 - 10:36 AM | Updated: July 25, 2017 - 10:42 AM
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FILE - In this July 21, 2017 file photo, Attorney General Jeff Sessions speaks in Philadelphia. President Donald Trump took a new swipe at on Monday, July 24, 2017, referring to him in a tweet as beleaguered and wondering why Sessions isnt digging into Hillary Clintons alleged contacts with Russia. (AP Photo/Matt Rourke, File)


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