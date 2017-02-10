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Trump backs Kellyanne Conway, who promoted his daughter’s fashion on TV

By Julie Pace And Julie Bykowicz
Associated Press

Published: February 10, 2017 - 12:21 PM
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This frame grab from video provided by Fox News shows White House adviser Kellyanne during her interview with Fox News Fox and Friends, Thursday in the briefing room of the White House in Washington. Conway defended Ivanka Trump's fashion company, telling Fox News that Trump is a "successful businesswoman" and people should give the company their business. (Fox News via AP)


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