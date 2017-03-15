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Trump blasts release of 2005 tax form, reporter’s account

By Jill Colvin and Jeff Horwitz
Associated Press

Published: March 15, 2017 - 10:41 AM | Updated: March 15, 2017 - 10:42 AM
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FILE - In this Monday, March 13, 2017 file photo, President Donald Trump listens during a meeting on healthcare in the Roosevelt Room of the White House in Washington. MSNBC's Rachel Maddow host of "The Rachel Maddow Show" was at the center of the political media Tuesday, March 14, 2017, with a story on Trump's tax returns propelled by social media. The White House pushed back even before the release of the documents Tuesday night, saying that publishing the information was illegal. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais, File)


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