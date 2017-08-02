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Russia

Trump blasts Russia sanctions bill — but still signs it

By Vivian Salama and Richard Lardner
Associated Press

Published: August 2, 2017 - 09:43 PM | Updated: August 2, 2017 - 11:25 PM
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In this July 7 photo, President Donald Trump meets with Russian President Vladimir Putin at the G-20 Summit in Hamburg. Trump signed on Wednesday what he called a "seriously flawed" bill imposing new sanctions on Russia, pressured by his Republican Party not to move on his own toward a warmer relationship with Moscow in light of Russian actions. (AP Photo/Evan Vucci)


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