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Trump budget pick says benefit programs must be changed

By Stephen Ohlemacher
Associated Press

Published: January 24, 2017 - 12:42 PM
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Budget Director-designate Rep. Mick Mulvaney, R-S.C., testifies on Capitol Hill in Washington, Tuesday, Jan. 24, 2017, at his confirmation hearing before the Senate Budget Committee. (AP Photo/Carolyn Kaster)

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