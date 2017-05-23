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Trump budget slashes money of clean air and water programs

By Michael Biesecker
Associated Press

Published: May 23, 2017 - 11:36 AM | Updated: May 23, 2017 - 11:51 AM
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Budget Director Mick Mulvaney holds up a copy of President Donald Trump's proposed fiscal 2018 federal budget as he speaks to members of the media in the Press Briefing Room of the White House in Washington, Tuesday, May 23, 2017. (AP Photo/Andrew Harnik)


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