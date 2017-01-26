All CATEGORIES
☰ Menu

Trump calls on Republicans to help him enact ‘great and lasting change’

By Julie Pace
Associated Press

Published: January 26, 2017 - 09:42 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Vice President Mike Pence (center) and House Speaker Paul Ryan of Wis. (right) applaud as President Donald Trump extends his hand to greet them before speaking at the House and Senate GOP lawmakers at the annual policy retreat in Philadelphia, Thursday. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)


MORE IN NEWS

inner27web ED SUBA JR. - AKRON BEACON JOURNAL
Downtown Akron intersection to close for six months; part of Innerbelt will not reopen

If your daily routine takes you through the downtown Akron intersection of Martin Luther King Jr. Boulevard and Main, Howard and Perkins streets, you’re going to want to find a new routine for a while.

preschool27cut_02
Summit preschools receive five-star rating from state education department
Akron mayor and county executive pledge to keep helping Summa
canine25cut
Akron man who was attacked by Highway Patrol police dog released from jail
death27cut_02
Federal judge rejects Ohio’s new lethal injection process; execution of Ronald Phillips, others delayed

MOST POPULAR