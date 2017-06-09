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Trump commits to NATO mutual defense after hesitating

By Matthew Lee
Associated Press

Published: June 9, 2017 - 09:56 PM

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