Trump criticizes London mayor after latest attack on city

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCBvbiBTdW5kYXkgY3JpdGljaXpl
ZCBMb25kb24mIzgyMTc7cyBtYXlvciBhZnRlciBoZSBzb3VnaHQgdG8gcmVhc3N1cmUgcmVzaWRl
bnRzIGFib3V0IGEgc3RlcHBlZC11cCBwb2xpY2UgcHJlc2VuY2Ugb24gY2l0eSBzdHJlZXRzIGZv
bGxvd2luZyB0aGUgdGhpcmQgZGVhZGx5IGF0dGFjayB0aGVyZSBpbiB0aGUgcGFzdCB0aHJlZSBt
b250aHMsIGFyZ3Vpbmcgb24gVHdpdHRlciBmb3IgbGVhZGVycyB0byAmIzgyMjA7c3RvcCBiZWlu
ZyBwb2xpdGljYWxseSBjb3JyZWN0JiM4MjIxOyBhbmQgZm9jdXMgb24gJiM4MjIwO3NlY3VyaXR5
IGZvciBvdXIgcGVvcGxlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIG1heW9yJiM4MjE3O3Mgc3Bva2VzbWFu
IHNhaWQgaGUgd2FzIHRvbyBidXN5IHRvIHJlc3BvbmQgdG8gVHJ1bXAmIzgyMTc7cyAmIzgyMjA7
aWxsLWluZm9ybWVkJiM4MjIxOyB0d2VldC48L3A+PHA+SW4gYSBzZXJpZXMgb2YgdHdlZXRzIGxh
dGUgU2F0dXJkYXkgYW5kIGVhcmx5IFN1bmRheSByZXNwb25kaW5nIHRvIHRoZSBhdHRhY2ssIFRy
dW1wIGFsc28gcHVzaGVkIGhpcyBzdGFsbGVkIHRyYXZlbCBiYW4sIHRvb2sgb24gZ3VuIGNvbnRy
b2wgc3VwcG9ydGVycyBhbmQgcGxlZGdlZCB0aGF0IHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzIHdpbGwgYmUg
dGhlcmUgdG8gaGVscCBMb25kb24gYW5kIHRoZSBVbml0ZWQgS2luZ2RvbS48L3A+PHA+VGhlIHZl
aGljbGUgYW5kIGtuaWZlIGF0dGFjayBraWxsZWQgc2V2ZW4gcGVvcGxlIGluIGEgYnVzeSBzZWN0
aW9uIG9mIExvbmRvbiBsYXRlIFNhdHVyZGF5IGFuZCB3b3VuZGVkIGFib3V0IDUwIHBlb3BsZS48
L3A+PHA+VHJ1bXAgY2hhbGxlbmdlZCBMb25kb24gTWF5b3IgU2FkaXEgS2hhbiBmb3Igc2F5aW5n
IHRoZXJlIHdhcyAmIzgyMjA7bm8gcmVhc29uIHRvIGJlIGFsYXJtZWQuJiM4MjIxOyBLaGFuIHNw
b2tlIHRob3NlIHdvcmRzIGluIGEgdGVsZXZpc2lvbiBpbnRlcnZpZXcgU3VuZGF5IGluIHRoZSBj
b250ZXh0IG9mIHJlYXNzdXJpbmcgTG9uZG9uZXJzIGFib3V0IGFuIGluY3JlYXNlZCBwb2xpY2Ug
cHJlc2VuY2UgdGhleSBtaWdodCBzZWUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtObyByZWFzb24gdG8gYmUgYWxh
cm1lZCwmIzgyMjE7IEtoYW4gc2FpZCwgZGVzY3JpYmluZyBhIG1vcmUgdmlzaWJsZSBwcmVzZW5j
ZSBhcyAmIzgyMjA7b25lIG9mIHRoaW5ncyB0aGUgcG9saWNlIGFuZCBhbGwgb2YgdXMgbmVlZCB0
byBkbyB0byBtYWtlIHN1cmUgd2UgYXJlIGFzIHNhZmUgYXMgd2UgcG9zc2libHkgY2FuIGJlLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+VHJ1bXAgd2FzbiYjODIxNzt0IHNhdGlzZmllZCBhbmQgcmVzcG9uZGVkIFN1
bmRheSB3aXRoIGEgdHJpbyBvZiB0d2VldHM6PC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBtdXN0IHN0b3AgYmVp
bmcgcG9saXRpY2FsbHkgY29ycmVjdCBhbmQgZ2V0IGRvd24gdG8gdGhlIGJ1c2luZXNzIG9mIHNl
Y3VyaXR5IGZvciBvdXIgcGVvcGxlLiBJZiB3ZSBkb24mIzgyMTc7dCBnZXQgc21hcnQgaXQgd2ls
bCBvbmx5IGdldCB3b3JzZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIyMDtBdCBsZWFzdCA3IGRlYWQgYW5k
IDQ4IHdvdW5kZWQgaW4gdGVycm9yIGF0dGFjayBhbmQgTWF5b3Igb2YgTG9uZG9uIHNheXMgdGhl
cmUgaXMgJiM4MjE2O25vIHJlYXNvbiB0byBiZSBhbGFybWVkISYjODIyMTsmIzgyMTc7PC9wPjxw
PlRydW1wIGVuZGVkIHdpdGg6ICYjODIyMDtEbyB5b3Ugbm90aWNlIHdlIGFyZSBub3QgaGF2aW5n
IGEgZ3VuIGRlYmF0ZSByaWdodCBub3c/IFRoYXQmIzgyMTc7cyBiZWNhdXNlIHRoZXkgdXNlZCBr
bml2ZXMgYW5kIGEgdHJ1Y2shJiM4MjIxOzwvcD48cD5TaG9ydGx5IGFmdGVyIFN1bmRheSYjODIx
NztzIHRoaXJkIHR3ZWV0LCBUcnVtcCBsZWZ0IHRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSBhbmQgd2FzIGRyaXZl
biB0byBoaXMgcHJpdmF0ZSBnb2xmIGNsdWIgaW4gTm9ydGhlcm4gVmlyZ2luaWEuIERlc3BpdGUg
cmVxdWVzdHMsIGFpZGVzIHByb3ZpZGVkIG5vIGluZm9ybWF0aW9uIG9uIGhpcyBhY3Rpdml0aWVz
IGR1cmluZyBzZXZlcmFsIGhvdXJzIGF0IHRoZSBjbHViLiBTZW4uIEJvYiBDb3JrZXIsIFItVGVu
bi4sIHRoZSBTZW5hdGUgRm9yZWlnbiBSZWxhdGlvbnMgQ29tbWl0dGVlIGNoYWlybWFuLCBhbmQg
Zm9ybWVyIE5GTCBxdWFydGVyYmFjayBQZXl0b24gTWFubmluZywgYm90aCB3ZWFyaW5nIGdvbGYg
YXR0aXJlLCB3ZXJlIHNlZW4gZ2V0dGluZyBvdXQgb2YgdGhlIG1vdG9yY2FkZSBhbmQgbGVhdmlu
ZyB0aGUgV2hpdGUgSG91c2UgYWZ0ZXIgVHJ1bXAgcmV0dXJuZWQuPC9wPjxwPktoYW4mIzgyMTc7
cyBvZmZpY2UgZGlzbWlzc2VkIHRoZSB0d2VldCwgc2F5aW5nIHRoZSBtYXlvciAmIzgyMjA7aXMg
YnVzeSB3b3JraW5nIHdpdGggdGhlIHBvbGljZSwgZW1lcmdlbmN5IHNlcnZpY2VzIGFuZCB0aGUg
Z292ZXJubWVudCB0byBjb29yZGluYXRlIHRoZSByZXNwb25zZSB0byB0aGlzIGhvcnJpZmljIGFu
ZCBjb3dhcmRseSB0ZXJyb3Jpc3QgYXR0YWNrIGFuZCBwcm92aWRlIGxlYWRlcnNoaXAgYW5kIHJl
YXNzdXJhbmNlIHRvIExvbmRvbmVycyBhbmQgdmlzaXRvcnMgdG8gb3VyIGNpdHkuIEhlIGhhcyBt
b3JlIGltcG9ydGFudCB0aGluZ3MgdG8gZG8gdGhhbiByZXNwb25kIHRvIERvbmFsZCBUcnVtcCYj
ODIxNztzIGlsbC1pbmZvcm1lZCB0d2VldCB0aGF0IGRlbGliZXJhdGVseSB0YWtlcyBvdXQgb2Yg
Y29udGV4dCBoaXMgcmVtYXJrcyB1cmdpbmcgTG9uZG9uZXJzIG5vdCB0byBiZSBhbGFybWVkIHdo
ZW4gdGhleSBzYXcgbW9yZSBwb2xpY2UgJiM4MjEyOyBpbmNsdWRpbmcgYXJtZWQgb2ZmaWNlcnMg
JiM4MjEyOyBvbiB0aGUgc3RyZWV0cy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRydW1wJiM4MjE3O3MgZmlyc3Qg
Y29tbWVudCBhZnRlciB0aGUgYXR0YWNrIGNhbWUgbGF0ZSBTYXR1cmRheS4gSGUgcHJvbW90ZWQg
YSBwcm9wb3NlZCB0cmF2ZWwgYmFuIG9uIHZpc2l0b3JzIGZyb20gc2l4IG1vc3RseSBNdXNsaW0g
Y291bnRyaWVzIGFuZCByZWZ1Z2VlcyBmcm9tIGFyb3VuZCB0aGUgd29ybGQgdGhhdCBoYXMgYmVl
biBibG9ja2VkIGJ5IFUuUy4gY291cnRzLjwvcD48cD5UaGUgVHJ1bXAgYWRtaW5pc3RyYXRpb24g
bGFzdCB3ZWVrIGZvcm1hbGx5IGFza2VkIHRoZSBTdXByZW1lIENvdXJ0LCB0aGUgaGlnaGVzdCBj
b3VydCBpbiB0aGUgVS5TLiwgdG8gYWxsb3cgdGhlIGJhbiB0byB0YWtlIGVmZmVjdCwgYXJndWlu
ZyB0aGF0IHJlc3RyaWN0aW5nIGltbWlncmF0aW9uIGJ5IHJlZnVnZWVzIGFuZCB2aXNpdG9ycyBm
cm9tIElyYW4sIExpYnlhLCBTb21hbGlhLCBTdWRhbiwgU3lyaWEgYW5kIFllbWVuIGlzIG5lY2Vz
c2FyeSB0byBwcm90ZWN0IFUuUy4gbmF0aW9uYWwgc2VjdXJpdHkuIEEgZGF0ZSBmb3IgdGhlIGNv
dXJ0IHRvIGhlYXIgYXJndW1lbnRzIGluIHRoZSBjYXNlIHdhcyBub3QgaW1tZWRpYXRlbHkgc2V0
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgbmVlZCB0byBiZSBzbWFydCwgdmlnaWxhbnQgYW5kIHRvdWdoLiBX
ZSBuZWVkIHRoZSBjb3VydHMgdG8gZ2l2ZSB1cyBiYWNrIG91ciByaWdodHMuIFdlIG5lZWQgdGhl
IFRyYXZlbCBCYW4gYXMgYW4gZXh0cmEgbGV2ZWwgb2Ygc2FmZXR5ISYjODIyMTsgVHJ1bXAgdHdl
ZXRlZCBTYXR1cmRheSBhZnRlciB0aGUgYXR0YWNrLjwvcD48cD5Mb3dlciBjb3VydHMgaGF2ZSBi
bG9ja2VkIHRoZSBwcm9wb3NlZCBiYW4sIGNpdGluZyB2YXJpb3VzIHJlYXNvbnMsIGluY2x1ZGlu
ZyBUcnVtcCYjODIxNztzIG93biBwdWJsaWMgc3RhdGVtZW50cy48L3A+PHA+VS5TLiBsYXdtYWtl
cnMgZnJvbSBib3RoIHBvbGl0aWNhbCBwYXJ0aWVzIGNyaXRpY2l6ZWQgVHJ1bXAgZm9yIHJhaXNp
bmcgdGhlIHRyYXZlbCBiYW4gYW5kIGZvciBhc3NhaWxpbmcgS2hhbi48L3A+PHA+U2VuLiBNYXJr
IFdhcm5lciBvZiBWaXJnaW5pYSwgdGhlIHRvcCBEZW1vY3JhdCBvbiB0aGUgU2VuYXRlIGludGVs
bGlnZW5jZSBjb21taXR0ZWUsIHNhaWQgaGUgd2FzIGNvbmNlcm5lZCBhYm91dCBUcnVtcCYjODIx
NztzIGNhbGwgZm9yIGEgdHJhdmVsIGJhbiAmIzgyMjA7ZXZlbiB0aG91Z2ggdGhlIGNvdXJ0cyBo
YXZlIGNvbnRpbnVlZCB0byB0dXJuIHRoYXQgZG93bi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPldhcm5lciBzYWlk
IFRydW1wIGhhcyBoYWQgbW9yZSB0aGFuIDkwIGRheXMgdG8gcmV2aWV3IHRoZSBwcm9jZWR1cmVz
IGZvciBhZG1pdHRpbmcgcGVvcGxlIGZyb20gY2VydGFpbiBjb3VudHJpZXMuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtJZiB0aGVyZSYjODIxNztzIG5ldyBwcm9jZWR1cmVzIHB1dCBpbiBwbGFjZSwgcHV0IHRob3Nl
IHByb2NlZHVyZXMgaW4gcGxhY2UuIERvbiYjODIxNzt0IGNvbnRpbnVlIHRvIGNhbGwgZm9yIHRo
aXMgdHJhdmVsIGJhbiwgd2hpY2ggaXMgZnJhbmtseSBhbGwgb2YgdGhlIGxlYWRlcnMgaW4gdGhl
IGludGVsbGlnZW5jZSBjb21tdW5pdHkgaGF2ZSBzYWlkIHdvdWxkIGJlIGluIGVmZmVjdCwgYSBz
bGFwIGluIHRoZSBmYWNlIHRvIE11c2xpbSBBbWVyaWNhbnMgYW5kIG90aGVycywgYW5kIGluIG1h
bnkgd2F5cywgbWlnaHQgYWN0dWFsbHkgaW5jaXRlIG1vcmUgaW5jaWRlbnRzLCYjODIyMTsgaGUg
c2FpZCBvbiBDQlMmIzgyMTc7ICYjODIyMDtGYWNlIHRoZSBOYXRpb24uJiM4MjIxOzwvcD48cD5T
ZW4uIFN1c2FuIENvbGxpbnMgb2YgTWFpbmUsIGEgUmVwdWJsaWNhbiBtZW1iZXIgb2YgdGhlIFNl
bmF0ZSBpbnRlbGxpZ2VuY2UgcGFuZWwsIHNhaWQgdGhlIGJhbiB3YXMgJiM4MjIwO3RvbyBicm9h
ZCYjODIyMTsgYnV0IGFncmVlZCB3aXRoIFRydW1wIHRoYXQgYmV0dGVyIGltbWlncmF0aW9uIHBy
b2NlZHVyZXMgYXJlIG5lZWRlZC48L3A+PHA+Rm9ybWVyIHZpY2UgcHJlc2lkZW50IGFuZCAyMDAw
IERlbW9jcmF0aWMgcHJlc2lkZW50aWFsIG5vbWluZWUgQWwgR29yZSBzYWlkIG9uIENOTiYjODIx
NztzICYjODIyMDtTdGF0ZSBvZiB0aGUgVW5pb246ICYjODIyMDtJIGRvbiYjODIxNzt0IHRoaW5r
IHRoYXQgYSBtYWpvciB0ZXJyb3Jpc3QgYXR0YWNrIGxpa2UgdGhpcyBpcyB0aGUgdGltZSB0byBi
ZSBkaXZpc2l2ZSBhbmQgdG8gY3JpdGljaXplIGEgbWF5b3Igd2hvJiM4MjE3O3MgdHJ5aW5nIHRv
IG9yZ2FuaXplIGhpcyBjaXR5JiM4MjE3O3MgcmVzcG9uc2UgdG8gdGhpcyBhdHRhY2suJiM4MjIx
OzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.