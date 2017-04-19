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Trump declares Georgia Democrats are ’failing’

Associated Press

Published: April 19, 2017 - 09:37 AM | Updated: April 19, 2017 - 09:41 AM
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Claire Simpson wears American flag-themed cowboy boots at an election night watch party for Republican candidate for Georgia's Sixth Congressional seat Karen Handel in Roswell, Ga., Tuesday, April 18, 2017. Republicans are bidding to prevent a major upset in a conservative Georgia congressional district Tuesday where Democrats stoked by opposition to President Donald Trump have rallied behind a candidate who has raised a shocking amount of money for a special election. (AP Photo/David Goldman)


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