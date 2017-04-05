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Trump declares Syria chem attack crossed ’many, many lines’

By Josh Lederman
Associated Press

Published: April 5, 2017 - 01:17 PM | Updated: April 5, 2017 - 03:12 PM
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President Donald Trump speaks during a news conference with Jordan's King Abdullah II, Wednesday, April 5, 2017, in the Rose Garden of the White House in Washington. (AP Photo/Andrew Harnik)


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