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Trump declares ’total vindication’ in tweet on Comey

By Eric Tucker and Erica Werner
Associated Press

Published: June 9, 2017 - 11:26 AM | Updated: June 9, 2017 - 02:54 PM
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Marc Kasowitz personal attorney of President Donald Trump makes a statement at the National Press Club, following the congressional testimony of former FBI Director James Comey in Washington, Thursday, June 8, 2017. Kasowitz, seized on former FBI Director James Comey's affirmation that he told Trump he was not personally under investigation. Though Comey said he interpreted Trump's comments as a directive to shut down the Flynn investigation, Kasowitz also maintained in his written statement that Comey's testimony showed that the president "never, in form or substance, directed or suggested that Mr. Comey stop investigating anyone, including suggesting that that Mr. Comey 'let Flynn go.'" (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)


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