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Trump declares U.S.-Russia relations may be at ’all-time low’

By Vivian Salama and Josh Lederman
Associated Press

Published: April 13, 2017 - 10:48 AM
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President Donald Trump listens during a news conference with NATO Secretary General Jens Stoltenberg in the East Room of the White House in Washington, Wednesday, April 12, 2017. (AP Photo/Andrew Harnik)


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