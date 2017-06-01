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Trump declines to move U.S. Embassy to Jerusalem, for now

By Josh Lederman
Associated Press

Published: June 1, 2017 - 12:26 PM
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In this May 23 photo, President Donald Trump arrives to speak at the Israel Museum in Jerusalem. A senior Israeli official is expressing disappointment over Trumps decision against relocating the embassy to Jerusalem and is accusing the U.S. of caving in to Arab pressure. (AP Photo/Evan Vucci)


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