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Trump defends Comey firing, says both parties will thank him

By Eric Tucker, Eileen Sullivan and Julie Pace
Associated Press

Published: May 10, 2017 - 11:46 AM | Updated: May 10, 2017 - 12:03 PM
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President Donald Trump talks to reporters during a meeting with Dr. Henry Kissinger, former Secretary of State and National Security Advisor under President Richard Nixon, in the Oval Office of the White House, Wednesday, May 10, 2017, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)


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