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Trump denies immigration restriction caused airport chaos

By Jill Colvin
Associated Press

Published: January 30, 2017 - 10:05 AM
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President Donald Trump speaks during a meeting with business leaders in the Roosevelt Room of the White House in Washington Monday, Jan. 30, 2017. (AP Photo/Evan Vucci)

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