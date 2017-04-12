Trump discusses North Korean ‘menace’ with Chinese leader Xi

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCBzYXlzIGhlJiM4MjE3O3MgaGFk
ICYjODIyMDthIHZlcnkgZ29vZCBjYWxsJiM4MjIxOyB3aXRoIENoaW5lc2UgbGVhZGVyIFhpIEpp
bnBpbmcgZGVhbGluZyB3aXRoIHdoYXQgVHJ1bXAgY2FsbHMgJiM4MjIwO3RoZSBtZW5hY2Ugb2Yg
Tm9ydGggS29yZWEuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UcnVtcCB0d2VldHMgdGhhdCBoZSBzcG9rZSB3aXRo
IFhpIG9uIFR1ZXNkYXkgbmlnaHQuPC9wPjxwPkFuZCBUcnVtcCBzYXlzIGluIGFuIGludGVydmll
dyB3aXRoIEZveCBCdXNpbmVzcyBOZXdzIHRoYXQgc29sdmluZyB0aGUgc3RhbmRvZmYgd2l0aCBO
b3J0aCBLb3JlYSBpc24mIzgyMTc7dCAmIzgyMjA7YXMgc2ltcGxlIGFzIHBlb3BsZSB3b3VsZCB0
aGluay4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRydW1wIHNheXMgQ2hpbmEmIzgyMTc7cyBsb25nIGhpc3Rvcnkg
d2l0aCBOb3J0aCBLb3JlYSBjb21wbGljYXRlcyBDaGluYSYjODIxNztzIGFiaWxpdHkgdG8gY3Jh
Y2sgZG93biBvbiB0aGUgTm9ydGgmIzgyMTc7cyBudWNsZWFyIHByb2dyYW0uPC9wPjxwPlRydW1w
IGFuZCBYaSByZWNlbnRseSBoZWxkIHRhbGtzIGF0IFRydW1wJiM4MjE3O3MgZXN0YXRlIGluIEZs
b3JpZGEuIFRydW1wIHNheXMgaGUgbWFkZSBhIGRlYWwgd2l0aCBYaSB0aGF0IENoaW5hIHdpbGwg
Z2V0IGEgbXVjaCBiZXR0ZXIgdHJhZGUgdGllcyB3aXRoIHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzIGlmIEJl
aWppbmcgaGVscHMgdG8gZGlzYXJtIE5vcnRoIEtvcmVhLjwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.