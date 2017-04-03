All CATEGORIES
☰ Menu

Trump donates first 3 months of salary to Park Service

By Julie Bykowicz
Associated Press

Published: April 3, 2017 - 03:37 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

White House press secretary Sean Spicer, right, holds up a check during the daily briefing at the White House in Washington, Monday, April 3, 2017, with Interior Secretary Ryan Zinke, left, and Harpers Ferry National Historic Park Superintendent Tyrone Brandyburg. President Donald Trump gave his first quarter salary to the National Park Service. (AP Photo/Susan Walsh)


MORE IN NEWS

Tessa04cut_05
Nordonia kindergartner loses part of leg to rare infection

When the little girl with the electric smile and big bows in her hair finally wakes up, she’ll have to figure out how to dance again. But her mother has no doubt she will.

safetytown04_02
Child safety program grows a little more each year
Bob Dyer: Solving the sewer numbers
Summit County $2 million investment intended to spur $14 million more for economic development fund
Probate Court seeking gently used clothing for senior citizens

MOST POPULAR