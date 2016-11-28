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Trump drama rolls on: Disputes, falsehoods hit transition

By Julie Pace  and Catherine Lucey
Associated Press

Published: November 28, 2016 - 08:41 AM
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President-elect Donald Trump calls out to the media as Mitt Romney leaves Trump National Golf Club Bedminster in Bedminster, N.J., Saturday. (AP Photo/Carolyn Kaster)


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