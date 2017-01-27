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Trump expected to sign directive halting refugee flows to U.S.

By Julie Pace
Associated Press

Published: January 27, 2017 - 12:09 PM
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President Donald Trump sits at his desk on Air Force One upon his arrival at Andrews Air Force Base, Md., Thursday, Jan. 26, 2017. At the center is Chief of Staff Reince Priebus. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)


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