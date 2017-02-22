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Trump expected to submit budget blueprint on March 13

By Andrew Taylor
Associated Press

Published: February 22, 2017 - 12:16 PM
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President Donald Trump tours the National Museum of African American History and Culture, Tuesday, Feb. 21, 2017, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)


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