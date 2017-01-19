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Trump expects ‘big results’ from his choice to lead USDA

By Jonathan Lemire And Russ Bynum
Associated Press

Published: January 19, 2017 - 10:39 AM
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FILE- In this Nov. 30, 2016, file photo, former Georgia Gov. Sonny Perdue smiles as he waits for an elevator in the lobby of Trump Tower in New York. A person familiar with the decision says President-elect Donald Trump has chosen Perdue to serve as agriculture secretary. (AP Photo/Evan Vucci, File)

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