Trump expects ‘big results’ from his choice to lead USDA

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogRG9uYWxkIFRydW1wIHNhaWQgVGh1cnNkYXkgdGhhdCBoZSBleHBlY3Rz
IHRoYXQgZm9ybWVyIEdlb3JnaWEgR292LiBTb25ueSBQZXJkdWUsIGhpcyBjaG9pY2UgdG8gbGVh
ZCB0aGUgQWdyaWN1bHR1cmUgRGVwYXJ0bWVudCwgd2lsbCAmIzgyMjA7ZGVsaXZlciBiaWcgcmVz
dWx0cyBmb3IgYWxsIEFtZXJpY2FucyB3aG8gZWFybiB0aGVpciBsaXZpbmcgb2ZmIHRoZSBsYW5k
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+QWdyaWN1bHR1cmUgc2VjcmV0YXJ5IHdhcyB0aGUgZmluYWwgQ2FiaW5l
dCBwb3N0IHRvIGJlIGFubm91bmNlZCBieSBUcnVtcCwgd2hvIGlzIHNldCB0byB0YWtlIG9mZmlj
ZSBGcmlkYXkuPC9wPjxwPlBlcmR1ZSwgNzAsIGlzIGEgZmFybWVyJiM4MjE3O3Mgc29uIHdobyBi
dWlsdCBidXNpbmVzc2VzIGluIGdyYWluIHRyYWRpbmcgYW5kIHRydWNraW5nIGJlZm9yZSBiZWNv
bWluZyB0aGUgZmlyc3QgUmVwdWJsaWNhbiBnb3Zlcm5vciBvZiBHZW9yZ2lhIHNpbmNlIFJlY29u
c3RydWN0aW9uLjwvcD48cD5QZXJkdWUsIGZyb20gdGhlIHNtYWxsIGNpdHkgb2YgQm9uYWlyZSBp
biBydXJhbCBjZW50cmFsIEdlb3JnaWEsIHdvdWxkIGJlIHRoZSBmaXJzdCBTb3V0aGVybmVyIGlu
IHRoZSBwb3N0IGluIG1vcmUgdGhhbiB0d28gZGVjYWRlcy4gSGUgaXMgbm90IHJlbGF0ZWQgdG8g
b3IgYWZmaWxpYXRlZCB3aXRoIHRoZSBmb29kIGNvbXBhbnkgUGVyZHVlIG9yIHRoZSBwb3VsdHJ5
IHByb2R1Y2VyIFBlcmR1ZSBGYXJtcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0Zyb20gZ3Jvd2luZyB1cCBvbiBh
IGZhcm0gdG8gYmVpbmcgZ292ZXJub3Igb2YgYSBiaWcgYWdyaWN1bHR1cmUgc3RhdGUsIGhlIGhh
cyBzcGVudCBoaXMgd2hvbGUgbGlmZSB1bmRlcnN0YW5kaW5nIGFuZCBzb2x2aW5nIHRoZSBjaGFs
bGVuZ2VzIG91ciBmYXJtZXJzIGZhY2UsIGFuZCBoZSBpcyBnb2luZyB0byBkZWxpdmVyIGJpZyBy
ZXN1bHRzIGZvciBhbGwgQW1lcmljYW5zIHdobyBlYXJuIHRoZWlyIGxpdmluZyBvZmYgdGhlIGxh
bmQsJiM4MjIxOyBUcnVtcCBzYWlkIGluIGEgc3RhdGVtZW50LjwvcD48cD5QZXJkdWUsIGluIGEg
c3RhdGVtZW50IHJlbGVhc2VkIGJ5IFRydW1wJiM4MjE3O3MgdHJhbnNpdGlvbiB0ZWFtLCBzYWlk
IGhlIGJlZ2FuIGFzICYjODIyMDthIHNpbXBsZSBHZW9yZ2lhIGZhcm0gYm95LCYjODIyMTsgYW5k
IGhlIHBsZWRnZWQgdG8gJiM4MjIwO2NoYW1waW9uIHRoZSBjb25jZXJucyBvZiBBbWVyaWNhbiBh
Z3JpY3VsdHVyZSBhbmQgd29yayB0aXJlbGVzc2x5IHRvIHNvbHZlIHRoZSBpc3N1ZXMgZmFjaW5n
IG91ciBmYXJtIGZhbWlsaWVzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QWdyaWN1bHR1cmUgc2VjcmV0YXJpZXMg
YXJlIG9mdGVuIGZyb20gdGhlIE1pZHdlc3QsIHdoZXJlIGNvcm4gYW5kIHNveWJlYW5zIGRvbWlu
YXRlIHRoZSBtYXJrZXRzLiBVLlMuIGZhcm0gcG9saWN5IGhhcyBsb25nIGJlZW4gZmF2b3JhYmxl
IHRvIHRob3NlIGNyb3BzLCBhbmQgY29uZ3Jlc3Npb25hbCBiYXR0bGVzIG92ZXIgbWFzc2l2ZSBm
YXJtIGJpbGxzIGV2ZXJ5IGZpdmUgeWVhcnMgb2Z0ZW4gZGl2aWRlIGFsb25nIHJlZ2lvbmFsIGxp
bmVzLiBTb3V0aGVybmVycyBoYXZlIHB1c2hlZCBmb3Igc3Vic2lkeSBwcm9ncmFtcyB0aGF0IGFy
ZSBtb3JlIGZhdm9yYWJsZSB0byByaWNlIGFuZCBjb3R0b24sIHdoaWNoIGNhbiBiZSBtb3JlIGV4
cGVuc2l2ZSB0byBncm93LjwvcD48cD5UaGUgbGFzdCB0aHJlZSBhZ3JpY3VsdHVyZSBzZWNyZXRh
cmllcyB3ZXJlIGZyb20gSW93YSwgTm9ydGggRGFrb3RhIGFuZCBOZWJyYXNrYS48L3A+PHA+TWFu
eSBmYXJtLXN0YXRlIGxhd21ha2VycyBhbmQgYWdyaWN1bHR1cmUgZ3JvdXBzIGdyZXcgY29uY2Vy
bmVkIGFzIFRydW1wIGFwcHJvYWNoZWQgaGlzIGluYXVndXJhdGlvbiB3aXRob3V0IGhhdmluZyBu
YW1lZCBhbiBhZ3JpY3VsdHVyZSBzZWNyZXRhcnkgY2FuZGlkYXRlLiBFYXJsaWVyIFRodXJzZGF5
LCBJb3dhIFNlbi4gQ2h1Y2sgR3Jhc3NsZXkgdHdlZXRlZCB0aGF0IGhlIHdhcyBmcnVzdHJhdGVk
IHdpdGggdGhlIHByb2Nlc3MuPC9wPjxwPiYjODIyMDtORUVEIEFnIGxlYWRlciB3IGRpcnQgdW5k
ZXIgZmluZ2VyIG5haWxzIDRmYXJtZXJzLCYjODIyMTsgaGUgd3JvdGUuPC9wPjxwPlBlcmR1ZSBi
ZWdhbiBoaXMgcG9saXRpY2FsIGNhcmVlciBhcyBhIERlbW9jcmF0IGluIHRoZSBHZW9yZ2lhIExl
Z2lzbGF0dXJlIGluIHRoZSAxOTkwcy4gQWZ0ZXIgc3dpdGNoaW5nIGhpcyBhbGxlZ2lhbmNlIHRv
IHRoZSBSZXB1YmxpY2FuIFBhcnR5LCBoZSB3YXMgZWxlY3RlZCBnb3Zlcm5vciBpbiAyMDAyLiBU
aGUgdmljdG9yeSBvdmVyIGFuIGluY3VtYmVudCBEZW1vY3JhdCBjb21wbGV0ZWQgR2VvcmdpYSYj
ODIxNztzIHNoaWZ0IHRvIGEgc29saWRseSBSZXB1YmxpY2FuIHN0YXRlLCBlbmRpbmcgZ2VuZXJh
dGlvbnMgb2YgRGVtb2NyYXRpYyBjb250cm9sIG9mIHN0YXRlIGdvdmVybm1lbnQuPC9wPjxwPkRl
c3BpdGUgdGhhdCBwb2xpdGljYWwgY2hhbmdlLCBQZXJkdWUgc2hvd2VkIGxpdHRsZSBpbnRlcmVz
dCBpbiBwdXNoaW5nIGJpZyBwcm9ncmFtcyBvciBzaWduYXR1cmUgbGVnaXNsYXRpb24gZHVyaW5n
IGhpcyB0d28gdGVybXMuIEluc3RlYWQgaGUgZm9jdXNlZCBvbiBmaW5kaW5nIHdheXMgdG8gc2F2
ZSBtb25leSB3aGlsZSBpbXByb3ZpbmcgY3VzdG9tZXIgc2VydmljZSBieSBzdGF0ZSBhZ2VuY2ll
cy4gSGUgb2Z0ZW4gcmVmZXJyZWQgdG8gaGltc2VsZiBhcyBHZW9yZ2lhJiM4MjE3O3MgQ0VPLjwv
cD48cD5Dcml0aWNzIGFjY3VzZWQgUGVyZHVlIG9mIGZhaWxpbmcgdG8gdGFja2xlIHNvbWUgb2Yg
R2VvcmdpYSYjODIxNztzIGJpZ2dlc3QgcHJvYmxlbXMsIHN1Y2ggYXMgc3RydWdnbGluZyBwdWJs
aWMgc2Nob29scy48L3A+PHA+UGVyZHVlLCB3aG8gd2FzIHJlLWVsZWN0ZWQgaW4gMjAwNiwgZGlk
biYjODIxNzt0IHJlbHkgb25seSBvbiBoaXMgYnVzaW5lc3MgYWN1bWVuIGFzIGdvdmVybm9yLiBB
IGRldm91dCBTb3V0aGVybiBCYXB0aXN0LCBoZSBhbHNvIGZvdW5kIGEgcGxhY2UgZm9yIGZhaXRo
IGluIGhpcyBhZG1pbmlzdHJhdGlvbi4gSW4gMjAwNywgd2hlbiBhIHdpdGhlcmluZyBkcm91Z2h0
IGdyaXBwZWQgR2VvcmdpYSBhbmQgbmVpZ2hib3Jpbmcgc3RhdGVzLCBoZSBoZWxkIGEgcHJheWVy
IHJhbGx5IGluIGZyb250IG9mIHRoZSBDYXBpdG9sIGluIEF0bGFudGEgdG8gcHJheSBmb3IgcmFp
bi48L3A+PHA+UGVyZHVlIGJyb3VnaHQgYW4gZW5kIHRvIEdlb3JnaWEmIzgyMTc7cyBjb25mbGlj
dHMgb3ZlciBhIHN0YXRlIGZsYWcgdGhhdCBmZWF0dXJlZCB0aGUgQ29uZmVkZXJhdGUgYmF0dGxl
IGVtYmxlbS4gVGhlIGZsYWcgd2FzIHJlcGxhY2VkIGJ5IGxhd21ha2VycyB1bmRlciBQZXJkdWUm
IzgyMTc7cyBEZW1vY3JhdGljIHByZWRlY2Vzc29yLCBidXQgdGhlIG5ldyBkZXNpZ24gcHJvdmVk
IHVucG9wdWxhci4gUGVyZHVlIGluc2lzdGVkIEdlb3JnaWEgdm90ZXJzIHNob3VsZCBwaWNrIHRo
ZSBmbGFnLiBBIHJlZmVyZW5kdW0gd2FzIGhlbGQgaW4gMjAwNCwgdGhvdWdoIFNvdXRoZXJuIGhl
cml0YWdlIGdyb3VwcyB3ZXJlIG91dHJhZ2VkIHRoYXQgdGhlIG9wdGlvbnMgZGlkIG5vdCBpbmNs
dWRlIHRoZSBvbGQgZmxhZyB3aXRoIHRoZSBDb25mZWRlcmF0ZSBzeW1ib2wuPC9wPjxwPlVuZGVy
IFBlcmR1ZSYjODIxNztzIHdhdGNoLCBHZW9yZ2lhIGFkb3B0ZWQgdG91Z2ggZm9vZC1zYWZldHkg
cmVndWxhdGlvbnMgYWZ0ZXIgYSBkZWFkbHkgVS5TLiBzYWxtb25lbGxhIG91dGJyZWFrIHdhcyB0
cmFjZWQgdG8gR2VvcmdpYS1tYWRlIHBlYW51dCBidXR0ZXIuIEhlIG1vdmVkIHRoZSBzdGF0ZSBv
ZmZpY2UgdGhhdCBpc3N1ZXMgd2F0ZXIgcGVybWl0cyBmb3IgaXJyaWdhdGlvbiBhbmQgb3RoZXIg
YWdyaWN1bHR1cmFsIHVzZXMgZnJvbSBBdGxhbnRhIHRvIHJ1cmFsIHNvdXRoIEdlb3JnaWEsIHdo
ZXJlIGl0IHdvdWxkIGJlIGNsb3NlciB0byBmYXJtZXJzLiBQZXJkdWUgcG91cmVkIG1pbGxpb25z
IG9mIHN0YXRlIGRvbGxhcnMgaW50byBHbyBGaXNoLCBhIHByb2dyYW0gdGhhdCBhaW1lZCB0byBs
dXJlIGJhc3MgZmlzaGluZyB0b3VybmFtZW50cyB0byB0aGUgc3RhdGUuPC9wPjxwPlRoZSBleC1n
b3Zlcm5vciwgd2hvc2UgZnVsbCBuYW1lIGlzIEdlb3JnZSBFcnZpbiBQZXJkdWUgSUlJLCB3YXMg
Ym9ybiBpbiBydXJhbCBQZXJyeSwgR2VvcmdpYS4gSGUgYXR0ZW5kZWQgdGhlIFVuaXZlcnNpdHkg
b2YgR2VvcmdpYSwgd2hlcmUgaGUgcGxheWVkIGZvb3RiYWxsIGFzIGEgd2Fsay1vbiBhbmQgZWFy
bmVkIGEgZG9jdG9yYXRlIGluIHZldGVyaW5hcnkgbWVkaWNpbmUuIEZvbGxvd2luZyBhIHN0aW50
IGluIHRoZSBBaXIgRm9yY2UsIGhlIHJldHVybmVkIHRvIEdlb3JnaWEgYW5kIHNldHRsZWQgaW4g
Qm9uYWlyZSwgYSBjaXR5IG9mIGFib3V0IDE0LDAwMCBwZW9wbGUuPC9wPjxwPlBlcmR1ZSBhbHJl
YWR5IGhhcyBmYW1pbHkgc2VydmluZyBpbiBXYXNoaW5ndG9uLiBBIGNvdXNpbiwgZm9ybWVyIERv
bGxhciBHZW5lcmFsIENFTyBEYXZpZCBQZXJkdWUgb2YgU2VhIElzbGFuZCwgR2VvcmdpYSwgd2Fz
IGVsZWN0ZWQgdG8gdGhlIFUuUy4gU2VuYXRlIGluIDIwMTQuPC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7
JiM4MjEyOzwvcD48cD5CeW51bSByZXBvcnRlZCBmcm9tIFNhdmFubmFoLCBHZW9yZ2lhLiBBc3Nv
Y2lhdGVkIFByZXNzIHdyaXRlciBNYXJ5IENsYXJlIEphbG9uaWNrIGNvbnRyaWJ1dGVkIHRvIHRo
aXMgcmVwb3J0LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.