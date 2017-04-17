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Trump goes after leading Democrat in Georgia race

Associated Press

Published: April 17, 2017 - 01:47 PM
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This March 27, 2017 photo shows Democratic congressional candidate Jon Ossoff with supporters outside of the East Roswell Branch Library in Roswell, Ga. Five Democrats will appear on the ballot, but Ossoff is considered the greatest threat to the GOP. Two independent candidates also are running. (AP Photo/Alex Sanz)


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