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Trump, GOP leaders abruptly pulls health care bill due to lack of support

By Erica Werner And Alan Fram
Associated Press

Published: March 24, 2017 - 08:56 AM | Updated: March 24, 2017 - 04:31 PM
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President Donald Trump meets with truckers and industry CEOs regarding healthcare, Thursday, March 23, 2017, in the Cabinet Room of the White House in Washington. (AP Photo/Andrew Harnik)

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