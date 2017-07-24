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Trump: Health vote is last chance for GOP to do right thing

By Alan Fram
Associated Press

Published: July 24, 2017 - 12:27 PM
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FILE - In this March 1, 2017 file photo, President Donald Trump, flanked by Senate Majority Leader Mitch McConnell of Ky., left, and House Speaker Paul Ryan of Wis., speaks during a meeting with House and Senate leadership, in the Roosevelt Room of the White House in Washington. Repeal and replace Obamacare. Just repeal. Or let it fail _ maybe with a little nudge. President Donald Trump has sent a flurry of mixed messages, raising questions about the White House strategy on health care. (AP Photo/Evan Vucci, File)


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