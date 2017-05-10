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Trump hosts Russian foreign minister, envoy at White House

By Vivian Salama and Josh Lederman
Associated Press

Published: May 10, 2017 - 12:37 PM
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US President Donald Trump, left, shakes hands with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov in the White House in Washington, Wednesday, May 10, 2017. President Donald Trump on Wednesday welcomed Vladimir Putin's top diplomat to the White House for Trump's highest level face-to-face contact with a Russian government official since he took office in January. (Russian Foreign Ministry Photo via AP)

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