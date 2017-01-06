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Trump hours away from briefing on classified Russia report

By Julie Pace and Deb Riechmann
Associated Press

Published: January 6, 2017 - 12:55 PM | Updated: January 6, 2017 - 01:56 PM
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President-elect Donald Trump, left, departs a meeting at the Cond� Nast offices at One World Trade Center in New York, Friday, Jan. 6, 2017. (AP Photo/Andrew Harnik)

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