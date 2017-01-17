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Trump is making his first Washington trip in weeks

By Jonathan Lemire And Catherine Lucey
Associated Press

Published: January 17, 2017 - 01:36 PM
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President-elect Donald Trump shakes hands with Martin Luther King III, son of Martin Luther King Jr. at Trump Tower in New York, Monday, Jan. 16, 2017. (AP Photo/Andrew Harnik)

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