All CATEGORIES
☰ Menu

Russia probe

Trump Jr. acknowledges he wanted info on Clinton from Russian

By Chad Day and  Nekesa Mumbi Moody
Associated Press

Published: July 10, 2017 - 01:55 PM | Updated: July 10, 2017 - 09:35 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this May 8, 2017 file photo, Donald Trump Jr. speaks in Indianapolis. President Donald Trumps eldest son acknowledged Monday, July 10, 2017, that he met a Russian lawyer during the 2016 presidential campaign to hear information about his fathers Democratic opponent, Hillary Clinton. (AP Photo/Darron Cummings, File)


MORE IN NEWS

raylobit11cut MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Jeremy Rayl, who transformed and expanded JRayl Transport, dies at age 39 - 8:46 PM

Jeremy M. Rayl, the award-winning 39-year-old president and chief executive officer of JRayl Transport who oversaw the conversion of his Akron-based trucking company’s fleet from diesel to natural gas, died Wednesday.

table10cut_garofalo
Akron Community Foundation sets the table for public input
The heroin antidote Narcan will soon be in every Akron public middle and high school - 8:01 PM
utown11cut_web
UPDATE: Uniontown police officer shot repeatedly while responding to call; suspect killed
patrick10
Radio host Matt Patrick dies in Texas after cancer battle

MOST POPULAR