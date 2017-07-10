All CATEGORIES
☰ Menu

Russia probe

Trump Jr. acknowledges he wanted info on Clinton from Russian; he thought Kremlin was behind info, Times reports

By Chad Day and  Nekesa Mumbi Moody
Associated Press

Published: July 10, 2017 - 01:55 PM | Updated: July 11, 2017 - 08:41 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this May 8, 2017 file photo, Donald Trump Jr. speaks in Indianapolis. President Donald Trumps eldest son acknowledged Monday, July 10, 2017, that he met a Russian lawyer during the 2016 presidential campaign to hear information about his fathers Democratic opponent, Hillary Clinton. (AP Photo/Darron Cummings, File)


MORE IN NEWS

italian_10cut_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Akron’s Sons of Italy lodge turns 100 - 9:34 PM

Don Ferrante didn’t know anyone when he moved to Akron from the Youngstown area some 30 years ago, so he did what generations of Italians have been doing since the turn of the last century. He went looking for some paisans.

hendon12cut_01
Akron man pleads not guilty to new charges for impersonating officer in Scared Straight program - 9:34 PM
hoptreexx_02
Hop Tree Brewing putting down roots in Hudson - 7:46 PM
Man who exchanged gunfire with Akron police Sunday killed when officer’s bullet hit him in chest, officials say - 9:34 PM
LeBron backed Blaze Pizza declared the fastest-growing such chain ever - 7:46 PM

MOST POPULAR