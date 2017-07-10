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Russia probe

Trump Jr. acknowledges he wanted info on Clinton from Russian; he thought Kremlin was behind info, Times reports

By Chad Day and  Nekesa Mumbi Moody
Associated Press

Published: July 10, 2017 - 01:55 PM | Updated: July 11, 2017 - 08:41 AM
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FILE - In this May 8, 2017 file photo, Donald Trump Jr. speaks in Indianapolis. President Donald Trumps eldest son acknowledged Monday, July 10, 2017, that he met a Russian lawyer during the 2016 presidential campaign to hear information about his fathers Democratic opponent, Hillary Clinton. (AP Photo/Darron Cummings, File)


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