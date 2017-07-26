All CATEGORIES
☰ Menu

Trump keeps up public pelting of attorney general

By Jonathan Lemire and Sadie Gurman
Associated Press

Published: July 26, 2017 - 01:44 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this June 13, 2017, file photo, Attorney General Jeff Sessions speaks on Capitol Hill in Washington, as he testifies before the Senate Intelligence Committee hearing about his role in the firing of James Comey, his Russian contacts during the campaign and his decision to recuse from an investigation into possible ties between Moscow and associates of President Donald Trump. Trumps withering invective about Sessions over the last week suggests an effort to pressure the attorney general into resigning with a possible eye toward replacing him and ending the Justice Department investigation into Russian meddling in the 2016 election.(AP Photo/Alex Brandon, File)


MORE IN NEWS

anchors27cut_1
Anchors Lee Jordan and Leon Bibb prepare to say farewell to WEWS Channel 5 - 9:30 PM

In the station-hopping, market-jumping world of local TV news, Lee Jordan and Leon Bibb stayed anchored to their anchor chairs in Cleveland.

Deadly warning: Elephant tranquilizer makes its way back to Northeast Ohio disguised as OxyContin pills, officials say - 9:30 PM
Stow businessman indicted on charges of defrauding investors of more than $2.6 million - 9:30 PM
barbblock27cut_01
Barberton’s Second Street the focus of this weekend’s Better Block event - 9:30 PM
hywet27cut
Stan Hywet executive director announces she is leaving post - 9:29 PM

MOST POPULAR