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Trump keeps up public pelting of attorney general

By Jonathan Lemire and Sadie Gurman
Associated Press

Published: July 26, 2017 - 01:44 PM
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FILE - In this June 13, 2017, file photo, Attorney General Jeff Sessions speaks on Capitol Hill in Washington, as he testifies before the Senate Intelligence Committee hearing about his role in the firing of James Comey, his Russian contacts during the campaign and his decision to recuse from an investigation into possible ties between Moscow and associates of President Donald Trump. Trumps withering invective about Sessions over the last week suggests an effort to pressure the attorney general into resigning with a possible eye toward replacing him and ending the Justice Department investigation into Russian meddling in the 2016 election.(AP Photo/Alex Brandon, File)


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