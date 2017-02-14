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U.S. government

Trump knew three weeks ago that national security adviser Michael Flynn misled on contacts with Russia

By Michael A. Memoli and Del Quentin Wilber
Tribune Washington Bureau

Published: February 14, 2017 - 09:16 PM | Updated: February 15, 2017 - 08:12 AM
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In this Oct. 3, 2016 photo, former Trump administration national security adviser Michael Flynn campaigns for then-Republican presidential candidate Donald Trump during a Trump rally, in in Loveland, Colo. Flynn resigned as Trump's national security adviser Monday. At issue was Flynn's late 2016 contact with Moscow's ambassador to the United States, and whether the two discussed U.S. sanctions against Russia. (AP Photo/ Brennan Linsley)


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