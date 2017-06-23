Trump labors to make Mueller-Comey tie a key talking point

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogUm9iZXJ0IE11ZWxsZXIsIHRoZSBzb21iZXItZmFjZWQgYW5kIGRlbWFu
ZGluZyBGQkkgZGlyZWN0b3Igd2hvIGxlZCB0aGUgYnVyZWF1IHRocm91Z2ggdGhlIFNlcHQuIDEx
IGF0dGFja3MsIGFuZCBKYW1lcyBDb21leSwgaGlzIG1vcmUgYXBwcm9hY2hhYmxlIGFuZCBvdXR3
YXJkbHkgYWZmYWJsZSBzdWNjZXNzb3IsIG1heSBiZSBwb2xlcyBhcGFydCBzdHlsaXN0aWNhbGx5
IGJ1dCBib3RoIGNvbW1hbmQgYSB3ZWFsdGggb2YgcmVzcGVjdCBpbiB0aGUgbGF3IGVuZm9yY2Vt
ZW50IGFuZCBsZWdhbCBjb21tdW5pdHkuPC9wPjxwPlRoYXQgaGFzbiYjODIxNzt0IHN0b3BwZWQg
UHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCBhbmQgaGlzIGFzc29jaWF0ZXMgZnJvbSByZXBlYXRlZGx5
IHRyeWluZyB0byBkcmF3IHVuZmxhdHRlcmluZyBhdHRlbnRpb24gdG8gdGhlaXIgcmVsYXRpb25z
aGlwLCBpbnNpbnVhdGluZyBhIHBlcnNvbmFsIGJvbmQgdGhleSBzdWdnZXN0IGNvdWxkIGRpc3F1
YWxpZnkgTXVlbGxlciBmcm9tIGNyZWRpYmx5IHNlcnZpbmcgYXMgc3BlY2lhbCBjb3Vuc2VsIGlu
IGNoYXJnZSBvZiB0aGUgUnVzc2lhIGludmVzdGlnYXRpb24uIE1vc3QgcmVjZW50bHksIGluIGEg
Rm94IE5ld3MgdGVsZXZpc2lvbiBpbnRlcnZpZXcgdGhhdCBhaXJlZCBGcmlkYXksIFRydW1wIGNs
YWltZWQgTXVlbGxlciB3YXMgJiM4MjIwO3ZlcnksIHZlcnkgZ29vZCBmcmllbmRzIHdpdGggQ29t
ZXksIHdoaWNoIGlzIGJvdGhlcnNvbWUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgZW1waGFzaXMgb24gdGhl
aXIgdGllcywgYmVzaWRlcyBiZWluZyBhaW1lZCBhdCB1bmRlcm1pbmluZyBNdWVsbGVyJiM4MjE3
O3MgY3JlZGliaWxpdHkgYW5kIHRoZSBsZWdpdGltYWN5IG9mIGhpcyBpbnZlc3RpZ2F0aW9uLCBj
b3VsZCBhbHNvIGJlIGFuIGF0dGVtcHQgYnkgVHJ1bXAgdG8gbWFrZSB0aGUgY2FzZSBmb3IgYW4g
ZXZlbnR1YWwgTXVlbGxlciBkaXNtaXNzYWwgb24gY29uZmxpY3Qgb2YgaW50ZXJlc3QgZ3JvdW5k
cy48L3A+PHA+VGhlIHRydXRoIGlzIG1vcmUgY29tcGxpY2F0ZWQgYW5kIG5vdCBzcXVhcmVseSBv
biB0aGUgcHJlc2lkZW50JiM4MjE3O3Mgc2lkZS48L3A+PHA+TXVlbGxlciBhbmQgQ29tZXksIGJv
dGgga25vd24gZm9yIHRoZWlyIGludGVncml0eSBhbmQgc2VsZi1hc3N1cmVkbmVzcywgc2VydmVk
IGNsb3NlbHkgYWxvbmdzaWRlIGVhY2ggb3RoZXIgaW4gdGhlIEJ1c2ggYWRtaW5pc3RyYXRpb24g
SnVzdGljZSBEZXBhcnRtZW50LiBUaGV5IHBsYXllZCBwaXZvdGFsIHJvbGVzIGluIGEgMjAwNCBX
aGl0ZSBIb3VzZSBjb25mcm9udGF0aW9uIGFuZCBoYXZlIHNwb2tlbiB3YXJtbHkgb2YgZWFjaCBv
dGhlciBvdmVyIHRoZSB5ZWFycywgd2l0aCBDb21leSBkZXNjcmliaW5nIE11ZWxsZXIgYXMgJiM4
MjIwO29uZSBvZiB0aGUgZmluZXN0IHBlb3BsZSBJJiM4MjE3O3ZlIGV2ZXIgbWV0LiYjODIyMTsg
QnV0IHRoZXkmIzgyMTc7cmUgbm90IGtub3duIHRvIGJlIGVzcGVjaWFsbHkgY2xvc2UgZnJpZW5k
cywgYW5kIGxlZ2FsIGV4cGVydHMgc2F5IHdoYXRldmVyIGNvbm5lY3Rpb24gdGhleSBkbyBoYXZl
IGRvZXNuJiM4MjE3O3QgY29tZSBjbG9zZSB0byBtZXJpdGluZyBNdWVsbGVyJiM4MjE3O3MgcmVt
b3ZhbC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0ppbSBoYXMgbmV2ZXIgYmVlbiB0byBCb2ImIzgyMTc7cyBob3Vz
ZS4gQm9iIGhhcyBuZXZlciBiZWVuIHRvIEppbSYjODIxNztzIGhvdXNlLCYjODIyMTsgc2FpZCBE
YXZpZCBLZWxsZXksIHdobyBzdWNjZWVkZWQgQ29tZXkgYXMgVS5TLiBhdHRvcm5leSBpbiBNYW5o
YXR0YW4gYW5kIGhhcyBrbm93biBoaW0gYW5kIE11ZWxsZXIgZm9yIHllYXJzLiAmIzgyMjA7VGhl
eSYjODIxNzt2ZSBoYWQgbHVuY2ggdG9nZXRoZXIgb25jZSBhbmQgZGlubmVyIHRvZ2V0aGVyIHR3
aWNlLCBvbmNlIHdpdGggdGhlaXIgc3BvdXNlcyBhbmQgYWdhaW4gYWZ0ZXIgSmltIGJlY2FtZSB0
aGUgRkJJIGRpcmVjdG9yIHNvIHRoYXQgQm9iIGNvdWxkIGdpdmUgaGltIHRoZSBydW5kb3duIG9m
IHdoYXQgdG8gbG9vayBmb3IuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BbGwgb2YgdGhhdCBpbmZvcm1hdGlvbiB3
b3VsZCBoYXZlIGJlZW4gYXZhaWxhYmxlIHRvIERlcHV0eSBBdHRvcm5leSBHZW5lcmFsIFJvZCBS
b3NlbnN0ZWluLCB3aG8gaGltc2VsZiBoYXMga25vd24gYm90aCBtZW4gZm9yIHllYXJzLCB3aGVu
IGhlIGFwcG9pbnRlZCBNdWVsbGVyIGxhc3QgbW9udGggdG8gcnVuIHRoZSBpbnZlc3RpZ2F0aW9u
IGludG8gcG90ZW50aWFsIGNvb3JkaW5hdGlvbiBiZXR3ZWVuIFJ1c3NpYSBhbmQgdGhlIFRydW1w
IGNhbXBhaWduLjwvcD48cD5UaGF0IHByb2JlIGlzIGV4cGVjdGVkIHRvIGV4cGxvcmUgdGhlIGNp
cmN1bXN0YW5jZXMgb2YgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBmaXJpbmcgb2YgQ29tZXkgb24gTWF5IDkgYW5k
IHdoZXRoZXIgdGhhdCBkaXNtaXNzYWwgd2FzIGFuIGF0dGVtcHQgdG8gb2JzdHJ1Y3QgdGhlIFJ1
c3NpYSBwcm9iZS4gUHJvc2VjdXRvcnMgYXJlIHJlc3RyaWN0ZWQgZnJvbSBpbnZlc3RpZ2F0aW5n
IGEgbWF0dGVyIGluIHdoaWNoIGEgZnJpZW5kIG9yIGEgcmVsYXRpdmUgd2FzIGEgdGFyZ2V0IG9m
IGEgY3JpbWUuIEJ1dCBDb21leSwgdGhvdWdoIGEgbGlrZWx5IHdpdG5lc3MsIHdvdWxkIG5vdCBi
ZSBhIGNvbnNpZGVyZWQgYSB2aWN0aW0gb2YgYSBjcmltZSBpbiB0aGUgY2xhc3NpYyBzZW5zZSwg
c2FpZCBTdGVwaGVuIEdpbGxlcnMsIGEgbGVnYWwgZXRoaWNzIHNjaG9sYXIgYXQgdGhlIE5ldyBZ
b3JrIFVuaXZlcnNpdHkgbGF3IHNjaG9vbC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0FsdGhvdWdoIENvbWV5IG1h
eSB3ZWxsIGJlIHdoYXQgSSBjYWxsIHJvYWRraWxsIGluIHRoZSBzdWJqZWN0cyBNdWVsbGVyIGlz
IGludmVzdGlnYXRpbmcsIGhlJiM4MjE3O3Mgbm90IHRoZSB2aWN0aW0uIEhpcyBmaXJpbmcgaGFz
IGJlZW4gYSBjb25zZXF1ZW5jZSBvZiB0aGUgY3JpbWUgdGhhdCBNdWVsbGVyIGlzIGludmVzdGln
YXRpbmcuIFRoZWlyIGZyaWVuZHNoaXAgd291bGQgbm90IHJlcXVpcmUgcmVjdXNpbmcsJiM4MjIx
OyBoZSBzYWlkLjwvcD48cD5UcnVtcCYjODIxNztzIGVmZm9ydHMgdG8gaGlnaGxpZ2h0LCBhbmQg
ZXhhZ2dlcmF0ZSwgdGhlaXIgcmVsYXRpb25zaGlwIHNlZW0gYnkgZGVzaWduLCBhcyBjb25mbGlj
dCBvZiBpbnRlcmVzdCBpcyBvbmUgb2YgdGhlIGZldyBncm91bmRzIGZvciBkaXNtaXNzYWwgb2Yg
YSBzcGVjaWFsIGNvdW5zZWwuPC9wPjxwPkFzIHByZXNpZGVudCwgVHJ1bXAgY291bGQgZGVtYW5k
IHRoYXQgUm9zZW5zdGVpbiBmaXJlIE11ZWxsZXIsIGJ1dCBSb3NlbnN0ZWluIGhhcyBzYWlkIGhl
IHdvdWxkbiYjODIxNzt0IGZvbGxvdyBhbnkgb3JkZXIgdGhhdCBoZSBkaWRuJiM4MjE3O3QgdGhp
bmsgd2FzIGxhd2Z1bCBvciBhcHByb3ByaWF0ZSBhbmQgdGhhdCBoZSBoYWQgc2VlbiBubyBsZWdp
dGltYXRlIGJhc2lzIHRvIGRpc21pc3MgdGhlIHNwZWNpYWwgY291bnNlbC4gQSBjb25jZWl2YWJs
ZSBhcmd1bWVudCBmb3IgY29uZmxpY3Qgb2YgaW50ZXJlc3QgY291bGQgaW5jbHVkZSBhIGZhbWls
eSBjb25uZWN0aW9uIG9yIGEgYnVzaW5lc3MgdGllLCBub25lIG9mIHdoaWNoIGlzIGtub3duIHRv
IGV4aXN0IGluIHRoZSByZWxhdGlvbnNoaXAgYmV0d2VlbiBNdWVsbGVyIGFuZCBDb21leS48L3A+
PHA+JiM4MjIwO0JlaW5nIHdvcmtwbGFjZSBhY3F1YWludGFuY2VzIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgY29t
ZSBjbG9zZSB0byBhIGNvbmZsaWN0IG9mIGludGVyZXN0LCYjODIyMTsgc2FpZCBOb3J0aHdlc3Rl
cm4gVW5pdmVyc2l0eSBsYXcgcHJvZmVzc29yIFN0ZXZlbiBMdWJldC48L3A+PHA+Q29tZXkgd2Fz
IHNlbGVjdGVkIGJ5IFByZXNpZGVudCBCYXJhY2sgT2JhbWEgaW4gMjAxMyB0byBzdWNjZWVkIE11
ZWxsZXIgYXMgRkJJIGRpcmVjdG9yLiBBdCBhIFdoaXRlIEhvdXNlIGNlcmVtb255LCBNdWVsbGVy
IHByYWlzZWQgQ29tZXkgYXMgYSBtYW4gb2YgJiM4MjIwO2hvbmVzdHksIGRlZGljYXRpb24gYW5k
IGludGVncml0eSwmIzgyMjE7IGFuZCBDb21leSByZXBhaWQgdGhlIGZhdm9yIG1pbnV0ZXMgbGF0
ZXIgYnkgam9raW5nIHRoYXQgaGUgJiM4MjIwO211c3QgYmUgb3V0IG9mIG15IG1pbmQgdG8gYmUg
Zm9sbG93aW5nIEJvYiBNdWVsbGVyLiYjODIyMTs8L3A+PHA+WWVhcnMgZWFybGllciwgQ29tZXkg
d2FzIGFjdGluZyBhdHRvcm5leSBnZW5lcmFsIGFuZCBNdWVsbGVyIHRoZSBGQkkgZGlyZWN0b3Ig
d2hlbiBib3RoIHdlcmUgb24gdGhlIHNhbWUgc2lkZSBvZiBhIHRlbnNlIGZhY2VvZmYgb3ZlciB0
aGUgcmVuZXdhbCBvZiBhIHN3ZWVwaW5nIGRvbWVzdGljIHN1cnZlaWxsYW5jZSBwcm9ncmFtLjwv
cD48cD5Db21leSwgaW4gZHJhbWF0aWMgMjAwNyB0ZXN0aW1vbnkgdGhhdCBoZWxwZWQgY2VtZW50
IGhpcyByZXB1dGF0aW9uIGZvciBwb2xpdGljYWwgaW5kZXBlbmRlbmNlLCByZWNhbGxlZCBob3cg
aGUgcnVzaGVkIHRvIHRoZSBob3NwaXRhbCB0byBwcmV2ZW50IFdoaXRlIEhvdXNlIG9mZmljaWFs
cyBmcm9tIHRyeWluZyB0byBjb2F4IHRoZSBhaWxpbmcgSm9obiBBc2hjcm9mdCwgd2hvJiM4MjE3
O2QgZ2l2ZW4gdGhlIHBvd2VycyBvZiBoaXMgcG9zaXRpb24gdG8gQ29tZXksIGludG8gcmVhdXRo
b3JpemluZyB0aGUgcHJvZ3JhbS4gSGUgY2FsbGVkIGhpcyBjaGllZiBvZiBzdGFmZiBhbmQgdG9s
ZCBoaW0gdG8gZ2V0IGFzIG1hbnkgcGVvcGxlIHRvIHRoZSBob3NwaXRhbCBhcyBwb3NzaWJsZS48
L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgaHVuZyB1cCwgY2FsbGVkIERpcmVjdG9yIE11ZWxsZXIgYW5kICYjODIx
Mjsgd2l0aCB3aG9tIEkmIzgyMTc7ZCBiZWVuIGRpc2N1c3NpbmcgdGhpcyBwYXJ0aWN1bGFyIG1h
dHRlciBhbmQgaGFkIGJlZW4gYSBncmVhdCBoZWxwIHRvIG1lIG92ZXIgdGhhdCB3ZWVrICYjODIx
MjsgYW5kIHRvbGQgaGltIHdoYXQgd2FzIGhhcHBlbmluZywmIzgyMjE7IENvbWV5IHRlc3RpZmll
ZC4gJiM4MjIwO0hlIHNhaWQsICYjODIxNjtJJiM4MjE3O2xsIG1lZXQgeW91IGF0IHRoZSBob3Nw
aXRhbCByaWdodCBub3cuJiM4MjIxOyYjODIxNzs8L3A+PHA+TXVlbGxlciBpbnN0cnVjdGVkIGhp
cyBhZ2VudHMgbm90IHRvIGFsbG93IENvbWV5IHRvIGJlIHJlbW92ZWQgZnJvbSBBc2hjcm9mdCYj
ODIxNztzIHJvb20gYW5kIHNob3dlZCB1cCBhcyBwcm9taXNlZCBhdCB0aGUgaG9zcGl0YWwuIENv
bWV5IHdhcyBwcmVwYXJlZCB0byByZXNpZ24gZnJvbSB0aGUgSnVzdGljZSBEZXBhcnRtZW50IGlm
IGhpcyBjb25jZXJucyB3ZXJlIGlnbm9yZWQgYW5kLCBoZSBzYWlkLCBNdWVsbGVyIHdhcyBhbW9u
ZyB0aGUgb2ZmaWNpYWxzIHdpbGxpbmcgdG8gbGVhdmUsIHRvby48L3A+PHA+VGhvdWdoIHRoZXkg
d2VyZSBhbGxpZXMgdGhhdCBkcmFtYXRpYyBuaWdodCwgYW5vdGhlciB0YWtlYXdheSB0byB0aGVp
ciBzdXBwb3J0ZXJzIGlzIGEgc2hhcmVkIGNvbW1pdG1lbnQgdG8gdGhlIHJ1bGUgb2YgbGF3Ljwv
cD48cD4mIzgyMjA7QW55Ym9keSB3aG8ga25vd3MgQm9iIE11ZWxsZXIga25vd3MgdHdvIHRoaW5n
czogT25lLCBpZiB0aGVyZSB3ZXJlIGZhY3RzIHRoYXQgd291bGQgaW1wZWRlIGhpcyBhYmlsaXR5
IHRvIGNvbmR1Y3QgYW4gaW52ZXN0aWdhdGlvbiB0aGF0JiM4MjE3O3MgYmV5b25kIHJlcHJvYWNo
LCBoZSB3b3VsZG4mIzgyMTc7dCBkbyBpdCwmIzgyMjE7IEtlbGxleSBzYWlkLiAmIzgyMjA7VHdv
LCBKaW0gaXMgYSB3aXRuZXNzIGluIHRoaXMgY2FzZSwgb25lIG9mIHBvc3NpYmx5IG1hbnkuIFNv
IHdoYXQmIzgyMTc7cyB0aGUgcG9pbnQ/JiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjA7SWYgdGhhdCYjODIx
NztzIHRoZSBiZXN0IHlvdSYjODIxNzt2ZSBnb3QgZnJvbSB0aGUgV2hpdGUgSG91c2UsIHJlYWxs
eSwgYnJpbmcgaXQgb24sJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIx
Mjs8L3A+PHA+UGVhcnNvbiByZXBvcnRlZCBmcm9tIE5ldyBZb3JrLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.