Trump lashes out at DOJ over travel ban legal strategy

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCBsYXNoZWQgb3V0IGF0IGhpcyBv
d24gSnVzdGljZSBEZXBhcnRtZW50IE1vbmRheSBmb3Igc2Vla2luZyB0aGUgU3VwcmVtZSBDb3Vy
dCYjODIxNztzIGJhY2tpbmcgZm9yIGEgJiM4MjIwO3dhdGVyZWQgZG93biwgcG9saXRpY2FsbHkg
Y29ycmVjdCB2ZXJzaW9uJiM4MjIxOyBvZiB0aGUgdHJhdmVsIGJhbiBoZSBzaWduZWQgaW4gTWFy
Y2ggaW5zdGVhZCBvZiBwdXJzdWluZyBhIGJyb2FkZXIgZGlyZWN0aXZlIHRoYXQgd2FzIGFsc28g
YmxvY2tlZCBieSB0aGUgY291cnRzLjwvcD48cD5JbiBhIHNlcmllcyBvZiBlYXJseSBtb3JuaW5n
IHR3ZWV0cywgVHJ1bXAgdXJnZWQgdGhlIEp1c3RpY2UgRGVwYXJ0bWVudCB0byBhc2sgZm9yIGFu
ICYjODIyMDtleHBlZGl0ZWQgaGVhcmluZyYjODIyMTsgYXQgdGhlIGhpZ2ggY291cnQgYW5kIHNl
ZWsgYSAmIzgyMjA7bXVjaCB0b3VnaGVyIHZlcnNpb24mIzgyMjE7IG9mIHRoZSBvcmRlciB0ZW1w
b3JhcmlseSBibG9ja2luZyBlbnRyeSB0byB0aGUgVS5TLiBmcm9tIGEgaGFsZi1kb3plbiBtYWpv
cml0eSBNdXNsaW0gY291bnRyaWVzLiBIZSBjYWxsZWQgdGhlIGNvdXJ0cywgd2hpY2ggaGF2ZSBi
bG9ja2VkIGJvdGggdmVyc2lvbnMgb2YgdGhlIHRyYXZlbCBiYW4sICYjODIyMDtzbG93IGFuZCBw
b2xpdGljYWwuJiM4MjIxOzwvcD48cD5JdCYjODIxNztzIHVuY2xlYXIgd2hldGhlciB0aGUgcHJl
c2lkZW50IGhhcyBjb252ZXllZCBoaXMgcmVxdWVzdHMgdG8gdGhlIEp1c3RpY2UgRGVwYXJ0bWVu
dCwgd2hpY2ggaGUgb3ZlcnNlZXMsIGluIGEgZm9ydW0gb3RoZXIgdGhhbiBUd2l0dGVyLiBUaGUg
V2hpdGUgSG91c2UgZGlkIG5vdCBpbW1lZGlhdGVseSByZXNwb25kIHRvIHJlcXVlc3RzIGZvciB0
aGF0IGluZm9ybWF0aW9uIGFuZCB0aGUgSnVzdGljZSBEZXBhcnRtZW50IGRlY2xpbmVkIHRvIGNv
bW1lbnQuPC9wPjxwPlRoZSBwcmVzaWRlbnQgaGFzIGludGVuc2lmaWVkIGhpcyBwdXNoIGZvciB0
aGUgdHJhdmVsIGJhbiBpbiB0aGUgd2FrZSBvZiB0aGUgdmVoaWNsZSBhbmQga25pZmUgYXR0YWNr
IGluIExvbmRvbiB0aGF0IGxlZnQgc2V2ZW4gcGVvcGxlIGRlYWQgYW5kIGRvemVucyBpbmp1cmVk
LiBUaGUgSXNsYW1pYyBTdGF0ZSBoYXMgY2xhaW1lZCByZXNwb25zaWJpbGl0eSBmb3IgdGhlIGF0
dGFjay48L3A+PHA+VHJ1bXAmIzgyMTc7cyBUd2l0dGVyIGJhcnJhZ2Ugcmlza2VkIHVuZGVyY3V0
dGluZyBoaXMgYWRtaW5pc3RyYXRpb24mIzgyMTc7cyBsZWdhbCBhcmd1bWVudHMgaW4gc3VwcG9y
dCBvZiBwcmVzaWRlbnRpYWwgZGlyZWN0aXZlLCB3aGljaCBoZSBhcmd1ZXMgaXMgY3J1Y2lhbCB0
byBzYWZlZ3VhcmRpbmcgQW1lcmljYW4gc2VjdXJpdHkuIFRoZSBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiYjODIx
NztzIGxhd3llcnMgYW5kIFdoaXRlIEhvdXNlIHNwb2tlc21hbiBTZWFuIFNwaWNlciBoYXZlIGFy
Z3VlZCB0aGF0IHRoZSBleGVjdXRpdmUgb3JkZXIgaGFzIG5vIGNvbm5lY3Rpb24gdG8gVHJ1bXAm
IzgyMTc7cyBjYW1wYWlnbiBjYWxscyBmb3IgYSB0ZW1wb3JhcnkgJiM4MjIwO011c2xpbSBiYW4m
IzgyMjE7IGFuZCBoYXZlIGRpc3B1dGVkIHRoZSBjaGFyYWN0ZXJpemF0aW9uIG9mIHRoZSBvcmRl
ciBhcyBhIHRyYXZlbCBiYW4uPC9wPjxwPllldCB0aGUgcHJlc2lkZW50IG9uIE1vbmRheSBzYWlk
IHRoZSBvcmRlciB3YXMgZXhhY3RseSB0aGF0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7UGVvcGxlLCB0aGUgbGF3
eWVycyBhbmQgdGhlIGNvdXJ0cyBjYW4gY2FsbCBpdCB3aGF0ZXZlciB0aGV5IHdhbnQsIGJ1dCBJ
IGFtIGNhbGxpbmcgaXQgd2hhdCB3ZSBuZWVkIGFuZCB3aGF0IGl0IGlzLCBhIFRSQVZFTCBCQU4h
JiM4MjIxOyBoZSB3cm90ZSBvbiBUd2l0dGVyLjwvcD48cD5UcnVtcCBoYXMgdXNlZCBhdHRhY2tz
IGFyb3VuZCB0aGUgd29ybGQgdG8ganVzdGlmeSBoaXMgcHVyc3VpdCBvZiB0aGUgdHJhdmVsIGFu
ZCBpbW1pZ3JhdGlvbiBiYW4sIG9uZSBvZiBoaXMgZmlyc3QgYWN0cyBzaW5jZSB0YWtpbmcgb2Zm
aWNlLiBUaGUgb3JpZ2luYWwgb3JkZXIsIHdoaWNoIHdhcyBzaWduZWQgYXQgdGhlIGVuZCBvZiBo
aXMgZmlyc3Qgd2VlayBpbiBvZmZpY2UsIHdhcyBoYXN0aWx5IHVudmVpbGVkIHdpdGhvdXQgc2ln
bmlmaWNhbnQgaW5wdXQgZnJvbSB0b3AgVHJ1bXAgbmF0aW9uYWwgc2VjdXJpdHkgYWR2aXNlcnMg
b3IgdGhlIGFnZW5jaWVzIHRhc2tlZCB3aXRoIGltcGxlbWVudGluZyB0aGUgb3JkZXIuPC9wPjxw
PkFmdGVyIHRoYXQgb3JkZXIgd2FzIHN0cnVjayBkb3duIGJ5IHRoZSBjb3VydHMsIHRoZSBhZG1p
bmlzdHJhdGlvbiBkZWNpZGVkIHRvIHdyaXRlIGEgc2Vjb25kIGRpcmVjdGl2ZSByYXRoZXIgdGhh
biBhcHBlYWwgdGhlIGluaXRpYWwgYmFuIHRvIHRoZSBTdXByZW1lIENvdXJ0LiBUaGUgbmFycm93
ZXIgb3JkZXIgdGVtcG9yYXJpbHkgaGFsdHMgZW50cnkgdG8gdGhlIFUuUy4gZnJvbSBJcmFuLCBM
aWJ5YSwgU29tYWxpYSwgU3VkYW4sIFN5cmlhIGFuZCBZZW1lbiBpcyBuZWNlc3NhcnkgdG8gcHJv
dGVjdCBVLlMuIG5hdGlvbmFsIHNlY3VyaXR5LjwvcD48cD5JcmFxIHdhcyByZW1vdmVkIGZyb20g
dGhlIGxpc3Qgb2YgYmFubmVkIGNvdW50cmllcyBpbiB0aGUgc2Vjb25kIG9yZGVyIGFuZCBhbiBp
bmRlZmluaXRlIGhhbHQgdG8gZW50cnkgZnJvbSBTeXJpYW4gcmVmdWdlZXMgd2FzIHJlcGxhY2Vk
IGJ5IGEgdGVtcG9yYXJ5IHBhdXNlLiBTdGlsbCwgdGhlIGNvdXJ0cyBoYXZlIGFsc28gYmxvY2tl
ZCB0aGF0IGRpcmVjdGl2ZS48L3A+PHA+TGFzdCB3ZWVrLCB0aGUgSnVzdGljZSBEZXBhcnRtZW50
IGZvcm1hbGx5IGFza2VkIHRoZSBTdXByZW1lIENvdXJ0IHRvIGxldCBhIGJhbiBiZSBwdXQgaW4g
cGxhY2UuIFRoZSBoaWdoIGNvdXJ0IGFsc28gaXMgYmVpbmcgYXNrZWQgdG8gdXBob2xkIHRoZSBj
b25zdGl0dXRpb25hbGl0eSBvZiB0aGUgVHJ1bXAgdHJhdmVsIHBvbGljeSwgd2hpY2ggbG93ZXIg
Y291cnRzIGhhdmUgYmxvY2tlZCBiZWNhdXNlIGl0IHNob3dzIGFudGktTXVzbGltIHByZWp1ZGlj
ZS48L3A+PHA+SXQgd2FzIG5vdCBpbW1lZGlhdGVseSBrbm93biB3aGVuIHRoZSBTdXByZW1lIENv
dXJ0IHdpbGwgbWFrZSBpdHMgZGVjaXNpb24gb24gd2hldGhlciB0byBoZWFyIHRoZSBjYXNlLjwv
cD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+QVAgd3JpdGVyIFNhZGllIEd1cm1hbiBj
b250cmlidXRlZCB0byB0aGlzIHJlcG9ydC48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9w
PjxwPkZvbGxvdyBKdWxpZSBQYWNlIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qcGFj
ZURDIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+aHR0cDovL3R3aXR0ZXIuY29tL2pwYWNlREM8L2E+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.